Антон Заболотный: "Спартак" является отличной командой-раздражителем

ЦСКА и "Спартак" сыграют в восьмом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) 20 сентября. Матч начнется в 19:30 мск.

"Для меня есть сам факт дерби и то обстоятельство, что "Спартак" - отличная команда, команда-раздражитель, - сказал форвард. - В первую очередь я уважаю соперника и понимаю, что будет нелегкая игра - и в плане футбола, и касательно того, как ее воспринимают болельщики обеих команд. Сталкиваются два ведущих в России фанатских движения, в своей среде они сильно конкурируют, а я каждую фанатскую деятельность очень уважаю".

ЦСКА занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, "Спартак" находится на одну строчку выше. Обе команды в семи матчах набрали по 10 очков, однако "Спартак" располагается выше по дополнительным показателям.