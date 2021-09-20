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Футбол в России

Антон Заболотный: "Спартак" является отличной командой-раздражителем

ЦСКА сыграет с красно-белыми в понедельник, встреча начнется в 19:30 мск
Антон Заболотный Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Антон Заболотный
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" является отличной командой-раздражителем. Такое мнение высказал нападающий ЦСКА Антон Заболотный, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

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"Для меня есть сам факт дерби и то обстоятельство, что "Спартак" - отличная команда, команда-раздражитель, - сказал форвард. - В первую очередь я уважаю соперника и понимаю, что будет нелегкая игра - и в плане футбола, и касательно того, как ее воспринимают болельщики обеих команд. Сталкиваются два ведущих в России фанатских движения, в своей среде они сильно конкурируют, а я каждую фанатскую деятельность очень уважаю".

ЦСКА занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, "Спартак" находится на одну строчку выше. Обе команды в семи матчах набрали по 10 очков, однако "Спартак" располагается выше по дополнительным показателям.

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