Третий номер драфта НБА 2008 года Мэйо стал игроком УНИКСа

ТАСС, 20 сентября. Американский атакующий защитник О Джей Мэйо заключил контракт с казанским баскетбольным клубом УНИКС. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 33-летним игроком рассчитан на один год. Баскетболист будет выступать под 24-м номером.

С 2008 по 2016 год Мэйо выступал за команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Мемфис", "Даллас" и "Милуоки". Он был выбран "Миннесотой" на драфте 2008 года под общим третьим номером, после чего его обменяли в "Мемфис".

В дебютном сезоне американец был включен в символическую сборную новичков НБА. В июле 2016 года игрок был дисквалифицирован НБА на два года за употребление наркотиков. Последние два сезона защитник выступал за китайский клуб "Ляонин", в составе которого дважды выходил в финал чемпионата Китая.