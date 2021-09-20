Презентация экипировки российских паралимпийцев пройдет за 100 дней до старта Игр в Пекине

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Форма российской паралимпийской сборной для участия в Играх в Пекине будет представлена в Москве за 100 дней до старта соревнований. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор официального экипировщика сборной Паралимпийского комитета России компании Forward Виталий Цыганков.

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"Создание новой экипировки идет полным ходом, мы планируем завершить всю работу до середины января 2022 года, - сообщил Цыганков. - Презентация коллекции для Пекина пройдет за 100 дней до Паралимпийских игр - 24 ноября 2021 года".

Цыганков рассказал, что в коллекцию войдут парадные костюмы, поло, футболки, шорты, ряд спортивных аксессуаров и верхняя зимняя одежда - утепленные костюмы и куртки.

"Все нанесения будут выполнены в соответствии с решением Спортивного арбитражного суда (CAS), - отметил Цыганков. - В этом году на Играх в Токио упоминание названия страны было запрещено, но форма была выполнена в цветах триколора. Во время Игр в Пекине российские паралимпийцы будут выступать под аббревиатурой RPC - Паралимпийского комитета России (ПКР), и весь спортивный инвентарь будет также подписан этой аббревиатурой".

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта 2022 года.