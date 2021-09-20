Презентация экипировки российских паралимпийцев пройдет за 100 дней до старта Игр в Пекине

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Форма российской паралимпийской сборной для участия в Играх в Пекине будет представлена в Москве за 100 дней до старта соревнований. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор официального экипировщика сборной Паралимпийского комитета России компании Forward Виталий Цыганков.
"Создание новой экипировки идет полным ходом, мы планируем завершить всю работу до середины января 2022 года, - сообщил Цыганков. - Презентация коллекции для Пекина пройдет за 100 дней до Паралимпийских игр - 24 ноября 2021 года".
Цыганков рассказал, что в коллекцию войдут парадные костюмы, поло, футболки, шорты, ряд спортивных аксессуаров и верхняя зимняя одежда - утепленные костюмы и куртки.
"Все нанесения будут выполнены в соответствии с решением Спортивного арбитражного суда (CAS), - отметил Цыганков. - В этом году на Играх в Токио упоминание названия страны было запрещено, но форма была выполнена в цветах триколора. Во время Игр в Пекине российские паралимпийцы будут выступать под аббревиатурой RPC - Паралимпийского комитета России (ПКР), и весь спортивный инвентарь будет также подписан этой аббревиатурой".
Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта 2022 года.