Карпин считает, что лимит на легионеров в российском футболе должен быть отменен

Ранее Российский футбольный союз выступил с предложением перед клубами отменить лимит на легионеров в связи с неудачными результатами в еврокубках. 10 сентября президент РФ Владимир Путин раскритиковал предложения об отмене лимита.

"Реально отменят лимит или не реально - не ко мне вопрос. Опять же, Владимир Владимирович сказал, что лимит надо оставлять, я считаю, что нет. У меня есть мое мнение, которое я высказываю, а изменят или нет - зависит уже точно не от меня", - сказал Карпин.

Ограничение на число легионеров в российском футболе действует с 2005 года. За это время в чемпионате страны применялись следующие схемы: "5+6", "7+4" и "6+5", при которых на поле одновременно могли находиться пять, семь и шесть иностранцев соответственно. В последней редакции, которая вступила в силу перед сезоном-2020/21, число иностранных игроков на поле не ограничено, но в заявке их не может быть больше восьми.