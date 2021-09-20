Корниленко: футболист "Крыльев Советов" Зиньковский давно заслужил вызов в сборную России

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский давно заслужил вызов в сборную России по футболу, но радоваться этому еще рано, так как это только расширенный список. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор самарского клуба Сергей Корниленко.

В понедельник был опубликован расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Зиньковский впервые получил вызов в национальную команду.

"Я считаю, что Антон давно заслужил вызов в сборную, - сказал Корниленко. - Было больше не удивление, а радость из-за того, что он оказался в расширенном списке, но давайте не будем преждевременно радоваться, а подождем, когда будет сформирован окончательный состав. Я, естественно, в Антона верю, знаю, что он может дать и как он играет, потому что каждый день вижу его и в тренировочном процессе, и на играх. Все мы знаем его сильные качества и какой футбол хочет привить главный тренер сборной России, поэтому, я думаю, что все возможно".

"Я считаю, что на данный момент сборная составлена из лучших ребят, которые показывают соответствующий футбол", - добавил собеседник ТАСС.

В предстоящих матчах сборная России встретится с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор).