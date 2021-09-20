Карпин: сборная России по футболу испытывает дефицит крайних защитников

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу испытывает нехватку крайних защитников, способных играть в национальной команде. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

13 сентября о завершении выступлений за сборную России объявил защитник ЦСКА Марио Фернандес. В понедельник Карпин огласил расширенный состав сборной России на октябрьские отборочные матчи к чемпионату мира 2022 года. Из крайних защитников в список попали Илья Самошников ("Рубин"), Вячеслав Караваев ("Зенит") и Сергей Терехов ("Сочи"), также на этой позиции могут сыграть Алексей Сутормин ("Зенит") и Федор Кудряшов ("Антальяспор").

"Дефицит у нас есть с крайними защитниками, не будем греха таить, - сказал Карпин. - Сегодня играют "Зенит" - "Рубин", будет или нет играть Самошников, я не могу сказать (игрок получил травму в матче прошлого тура - прим. ТАСС). Караваев - то же самое".

Во время сентябрьских сборов пять игроков покинули расположение национальной команды из-за травм. "Естественно, статические данные есть. Но опять же смысла не вижу запрашивать насчет тренировок. Доктор созванивается после каждого тура, все на контроле" - подчеркнул Карпин.

В предстоящих матчах сборная России встретится с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор).