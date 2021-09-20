Малафеев заявил, что удивлен попаданием Лунева в расширенный состав сборной России

ТАСС, 20 сентября. Бывший вратарь сборной России по футболу Вячеслав Малафеев удивлен попаданию голкипера германского "Байера" Андрея Лунева в расширенный состав национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира. Об этом Малафеев рассказал газете "Спорт-Экспресс" .

В понедельник был назван список из 34 человек, попавших в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи. В нем оказалось пять вратарей - Лунев, Юрий Дюпин, Маринато Гилерме, Матвей Сафонов и Станислав Крицюк. Лунев является запасным голкипером "Байера" и не выходил на поле в текущем сезоне.

"Удивил отчасти вызов Лунева, но не думаю, что Андрей будет играть. Если все будет в порядке с Гилерме, то он будет первым вратарем. К остальным вратарям [тренер вратарей сборной России Виталий] Кафанов будет присматриваться. На данный момент, видимо, это одни из лучших игроков, которые могли бы в данных матчах помочь сборной России решить задачи", - отметил Малафеев.

В расширенный состав попал нападающий "Зенита" Артем Дзюба, который не принимал участия в сентябрьских матчах, а также полузащитник "Химок" Денис Глушаков, сыгравший последний матч за сборную в 2018 году. "Что касается Дзюбы, то тренер заметил, что он набрал нужные кондиции. Используется максимальное количество игроков, которые могли бы принести пользу. Если говорить о Глушакове, то он своей игрой, невзирая на возраст, показывает, что он в хороших кондициях", - заключил Малафеев.

В предстоящих матчах сборная России встретится с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор).