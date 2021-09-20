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ЧМ-2022 по футболу

Игнатьев считает, что взаимоотношения Дзюбы и Карпина не повлияют на их работу в сборной

Бывший главный тренер национальной команды отметил, что нападающий в последних матчах начал набирать форму

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба получил вызов в национальную команду, так как в последних матчах начал набирать хорошие игровые кондиции, это говорит о том, что его личные взаимоотношения с главным тренером Валерием Карпиным не влияют на их работу. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды Борис Игнатьев.

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Дзюба попал в расширенный состав сборной России на октябрьские отборочные матчи к чемпионату мира по футболу 2022 года. На сентябрьские матчи против сборных Хорватии (0:0), Кипра (2:0) и Мальты (2:0) Дзюба вызван не был. В семи матчах текущего чемпионата форвард не забил ни одного гола и сделал три результативные передачи.

"Разговор идет о человеке, которого мы прекрасно знаем, но в футболе каждый день надо подтверждать, что ты достоин играть в составе сборной команды. Он потерял кондиции, но в последних матчах, на мой взгляд, он начал обретать их, на что молниеносно отреагировали руководители нашей сборной, и он опять в составе этой команды", - сказал Игнатьев.

Также он ответил на вопрос, могут ли повлиять личные взаимоотношения Дзюбы и Карпина на их совместную работу. "В футболе такого не бывает. Сейчас вот Месси не подал руку Почеттино, и что - в следующем матче он играть не будет что ли? Есть рабочие отношения, а есть товарищеские или дружеские, на каком-то уровне кто-то может быть кем-то недоволен, но не думаю, что правильно переносить это на служебные отношения".

В предстоящих матчах сборная России встретится с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор).

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Дзюба, Артем СергеевичКарпин, Валерий ГеоргиевичИгнатьев, Борис ПетровичЧМ-2022 по футболу
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