Футболист "Спартака" Мелкадзе вернется на поле не раньше середины октября

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Мелкадзе восстановится от травмы спины не раньше середины октября. Об этом футболист рассказал ТАСС.

"Какая травма? Спина болит, в этом проблема. В лучшем случае в середине октября смогу играть. Врачи так предварительно говорят", - сказал Мелкадзе.

Мелкадзе принял участие только в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина" (0:1). В понедельник "Спартак" на выезде сыграет с ЦСКА в матче восьмого тура РПЛ, встреча начнется в 19:30 мск.