Мэнни Пакьяо подтвердил завершение карьеры

ТАСС, 20 сентября. Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо подтвердил, что завершил карьеру. Об этом Пакьяо заявил в передаче Toni Talks, опубликованной на Youtube-канале певицы Тони Гонзаги.

19 сентября Пакьяо объявил, что выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Филиппин в 2022 году. Последний бой 42-летний боксер провел 22 августа, проиграв кубинцу Йорденису Угасу решением судей в поединке за титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

"Моя боксерская карьера уже закончена, я принял это решение, потому что я занимаюсь боксом уже давно и моя семья говорит, что уже достаточно, - сказал Пакьяо. - Смело принимаю вызов баллотироваться на пост президента Филиппин. Нам нужен прогресс, нужно победить бедность. Нам нужно, чтобы правительство честно и прозрачно служило нашему народу. Время пришло, я готов взять на себя бремя лидерства".

Боксер является членом Сената Филиппин, срок его полномочий истекает в 2022 году. С 2016 года президентом Филиппин является Родриго Дутерте.

В активе Пакьяо 62 победы (39 нокаутом) на профессиональном ринге, восемь поражений и две ничьих. Он является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Пакьяо долгое время на протяжении карьеры считался лучшим боксером вне зависимости от весовой категории, он входит в многочисленные рейтинги лучших боксеров в истории.