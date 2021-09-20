Суд дал УЕФА пять дней на прекращение расследования в отношении учредителей Суперлиги

ТАСС, 20 сентября. Судья коммерческого суда Мадрида Мануэль Руис де Лара опубликовал постановление, в котором призвал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прекратить дисциплинарное разбирательство в отношении клубов - учредителей Суперлиги - испанских "Реала" и "Барселоны", а также итальянского "Ювентуса". Постановление опубликовано изданием Confilegal .

"Ювентус" получил право на выступление в Лиге чемпионов, несмотря на участие в Суперлиге

По мнению судьи, УЕФА действовал вне правового поля, не выслушав возражения противоположной стороны. УЕФА, несмотря на решение Европейского суда в Мадриде о прекращении дисциплинарного разбирательства, не стал прекращать расследование и отменять санкционные меры. На снятие санкций УЕФА отведено пять дней.

19 апреля английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус". 7 мая УЕФА объявил о примирении с остальными девятью командами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги.

В 2017 году в отношении де Лары возбуждалось дело о злоупотреблением статусом судьи и осуществлении деятельности, несовместимой с должностью. Разбирательство было приостановлено за отсутствием фактов о правонарушении.