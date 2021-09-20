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Футбол в России

Гендиректор "Спартака" Мележиков считает результат матча с ЦСКА неудовлетворительным

"Спартак" проиграл со счетом 0:1

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. "Спартак" не добился нужного результата в гостевом матче восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА. Об этом ТАСС заявил генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков.

Матч ЦСКА - "Спартак" прошел в понедельник и завершился победой хозяев поля со счетом 1:0.

"Результат не тот, который нам нужен", - сказал Мележиков, не став отвечать на вопрос о закономерности исхода матча.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в восьми матчах. В следующем туре подопечные Руя Витории 25 сентября примут "Уфу".

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