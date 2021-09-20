"Йокерит" одержал седьмую победу подряд в КХЛ

ТАСС, 20 сентября. Хельсинкский "Йокерит" одержал седьмую победу подряд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), обыграв в гостях ярославский "Локомотив". Встреча прошла в присутствии 1 856 зрителей и завершилась со счетом 4:1 в пользу финского клуба.

У победителей дублями отличились Ханнес Бьёрнинен (18-я и 24-я минуты) и Никлас Енсен (19; 54). В составе "Локомотива" шайбу забросил Георгий Иванов (37).

"Йокерит" с 14 очками в активе возглавляет таблицу Западной конференции. "Локомотив", на счету которого семь очков, располагается на восьмой строчке.

В следующем матче "Йокерит" 22 сентября в гостях сыграет с нижегородским "Торпедо". "Локомотив" в этот же день примет подмосковный "Витязь".

В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" в гостях обыграл владивостокский "Адмирал" (5:0), новосибирская "Сибирь" дома победила пекинский "Куньлунь Ред Стар" (1:0), челябинский "Трактор" на своем льду потерпел поражение от минского "Динамо" (0:5), "Витязь" в гостях уступил казанскому "Ак Барсу" (1:2), нижнекамский "Нефтехимик" дома проиграл "Сочи" (0:1).