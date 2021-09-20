"Йокерит" одержал седьмую победу подряд в КХЛ

ТАСС, 20 сентября. Хельсинкский "Йокерит" одержал седьмую победу подряд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), обыграв в гостях ярославский "Локомотив". Встреча прошла в присутствии 1 856 зрителей и завершилась со счетом 4:1 в пользу финского клуба.
У победителей дублями отличились Ханнес Бьёрнинен (18-я и 24-я минуты) и Никлас Енсен (19; 54). В составе "Локомотива" шайбу забросил Георгий Иванов (37).
"Йокерит" с 14 очками в активе возглавляет таблицу Западной конференции. "Локомотив", на счету которого семь очков, располагается на восьмой строчке.
В следующем матче "Йокерит" 22 сентября в гостях сыграет с нижегородским "Торпедо". "Локомотив" в этот же день примет подмосковный "Витязь".
В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" в гостях обыграл владивостокский "Адмирал" (5:0), новосибирская "Сибирь" дома победила пекинский "Куньлунь Ред Стар" (1:0), челябинский "Трактор" на своем льду потерпел поражение от минского "Динамо" (0:5), "Витязь" в гостях уступил казанскому "Ак Барсу" (1:2), нижнекамский "Нефтехимик" дома проиграл "Сочи" (0:1).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Йокерит
|9
|4
|1
|2
|0
|0
|2
|30-25
|14
|2
|Динамо М
|6
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|29-12
|12
|3
|ЦСКА
|8
|4
|2
|0
|0
|0
|2
|23-20
|12
|4
|Спартак
|8
|4
|1
|0
|0
|0
|3
|21-15
|10
|5
|СКА
|7
|4
|0
|1
|0
|0
|2
|24-14
|10
|6
|Динамо Мн
|7
|4
|0
|0
|0
|0
|3
|20-13
|8
|7
|Сочи
|9
|2
|1
|0
|2
|0
|4
|17-20
|8
|8
|Локомотив
|8
|3
|0
|0
|1
|0
|4
|19-22
|7
|9
|Торпедо
|8
|3
|0
|0
|1
|0
|4
|19-24
|7
|10
|Динамо Р
|8
|3
|0
|0
|0
|0
|5
|17-27
|6
|11
|Витязь
|8
|1
|0
|0
|1
|3
|3
|23-29
|6
|12
|Северсталь
|7
|1
|1
|0
|1
|0
|4
|14-20
|5
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Салават Юлаев
|7
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|29-8
|14
|2
|Металлург
|8
|6
|1
|0
|0
|0
|1
|36-19
|14
|3
|Трактор
|8
|4
|1
|1
|0
|1
|1
|26-19
|13
|4
|Ак Барс
|9
|3
|1
|1
|0
|1
|3
|18-18
|11
|5
|Автомобилист
|8
|3
|0
|1
|0
|1
|3
|22-23
|9
|6
|Нефтехимик
|8
|4
|0
|0
|0
|0
|4
|20-20
|8
|7
|Авангард
|7
|2
|1
|1
|0
|0
|3
|22-21
|8
|8
|Барыс
|7
|2
|0
|0
|1
|0
|4
|16-22
|5
|9
|Сибирь
|7
|2
|0
|0
|0
|1
|4
|14-20
|5
|10
|Адмирал
|8
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|18-35
|5
|11
|Куньлунь
|9
|1
|0
|1
|0
|0
|7
|21-37
|4
|12
|Амур
|7
|1
|0
|0
|0
|1
|5
|12-27
|3