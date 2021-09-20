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КХЛ

"Йокерит" одержал седьмую победу подряд в КХЛ

Финский клуб в гостях обыграл "Локомотив" со счетом 4:1
Хоккеисты "Йокерита" Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Йокерита"
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 20 сентября. Хельсинкский "Йокерит" одержал седьмую победу подряд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), обыграв в гостях ярославский "Локомотив". Встреча прошла в присутствии 1 856 зрителей и завершилась со счетом 4:1 в пользу финского клуба.

У победителей дублями отличились Ханнес Бьёрнинен (18-я и 24-я минуты) и Никлас Енсен (19; 54). В составе "Локомотива" шайбу забросил Георгий Иванов (37).

"Йокерит" с 14 очками в активе возглавляет таблицу Западной конференции. "Локомотив", на счету которого семь очков, располагается на восьмой строчке.

В следующем матче "Йокерит" 22 сентября в гостях сыграет с нижегородским "Торпедо". "Локомотив" в этот же день примет подмосковный "Витязь".

В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" в гостях обыграл владивостокский "Адмирал" (5:0), новосибирская "Сибирь" дома победила пекинский "Куньлунь Ред Стар" (1:0), челябинский "Трактор" на своем льду потерпел поражение от минского "Динамо" (0:5), "Витязь" в гостях уступил казанскому "Ак Барсу" (1:2), нижнекамский "Нефтехимик" дома проиграл "Сочи" (0:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Йокерит941200230-2514
2Динамо М660000029-1212
3ЦСКА842000223-2012
4Спартак841000321-1510
5СКА740100224-1410
6Динамо Мн740000320-138
7Сочи921020417-208
8Локомотив830010419-227
9Торпедо830010419-247
10Динамо Р830000517-276
11Витязь810013323-296
12Северсталь711010414-205
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Салават Юлаев770000029-814
2Металлург861000136-1914
3Трактор841101126-1913
4Ак Барс931101318-1811
5Автомобилист830101322-239
6Нефтехимик840000420-208
7Авангард721100322-218
8Барыс720010416-225
9Сибирь720001414-205
10Адмирал810012418-355
11Куньлунь910100721-374
12Амур710001512-273

 

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