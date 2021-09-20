Главный тренер "Спартака" Витория прокомментировал слухи о возможной отставке

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Руй Витория считает нормальным явлением слухи о своей возможной отставке. Об этом он сказал на пресс-конференции.

В понедельник "Спартак" проиграл ЦСКА (0:1) в гостевом матче восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Красно-белые под руководством Витории потерпели седьмое поражение в официальных матчах при трех победах и одной ничьей.

"По поводу моего положения, конечно, с самого начала было непросто, - сказал Витория. - Я достаточно долго тренирую, если мы будем сейчас говорить о слухах, ничего хорошего не будет. Мне нужно просто хорошо выполнять свою работу, главное, сохранять концентрацию, а слухи - это часть нашей работы. Это нормально, такое бывает".

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в восьми матчах. В следующем туре подопечные Руя Витории 25 сентября примут "Уфу".