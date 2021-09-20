Березуцкий: ЦСКА выиграл у "Спартака" за счет характера

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу в домашнем матче восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) над столичным "Спартаком" со счетом 1:0 благодаря тому, что сумел проявить характер. Такое мнение журналистам высказал главный тренер армейцев Алексей Березуцкий.

Единственный гол на 82-й минуте встречи забил нападающий армейцев Антон Заболотный. На 77-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасев при помощи системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол полузащитника "Спартака" Квинси Промеса.

"Тяжелые погодные условия, из-за чего матч был сложный, до первой ошибки, и я очень рад, что ее совершили не мы, а "Спартак". Выиграли матч на характере. Игра была равной, "Спартак" нанес больше ударов, но с дальней дистанции. Повторюсь, рад, что ЦСКА в этой игре проявил характер", - сказал Березуцкий.

"Нравится то, что в матчах периодами мы показываем хороший футбол. На протяжении всей игры это делать, конечно, тяжело, пока это происходит на небольших отрезках. Не радует, что можем провести великолепно всего 15, 30 минут", - отметил специалист.

Также главный тренер армейцев рассказал о сложностях, с которыми столкнулась команда при подготовке к матчу. "Готовиться было непросто, но мы не следили за тем, что происходит в "Спартаке". Мы готовились к схеме, по которой они играют, но не ориентировались на игроков. У нас тоже было очень много вопросов по составу - сыграют ли Марио [Фернандес], [Антон] Заболотный, на предыгровой тренировке получил травму Витя Васин, поэтому здесь мы следили за собой", - добавил Березуцкий.

ЦСКА набрал 13 очков в восьми матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. 27 сентября армейцы в гостях сыграют с "Нижним Новгородом", а 23 сентября на выезде встретятся с ижевским "Зенитом" в рамках группового этапа Бетсити - Кубка России.