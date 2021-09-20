Нападающий "Рубина" Иван Игнатьев назвал причину низкой результативности

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Нападающий "Рубина" Иван Игнатьев после перехода в клуб из "Краснодара" перестраивается под другой принцип тренировок в Казани. О своей физической форме и причине нерезультативных матчей футболист рассказал ТАСС.

"Тренировки поменялись, это понятно, потому что тренер другой. У каждого свои принципы, свои требования. Повлияло ли это как-то на меня? Может быть, потому что долгую часть своей карьеры я провел в академии "Краснодара", где начиная от самого юного возраста выстраивается определенная модель, определенная философия и это философия переходит в основную команду. Здесь мне просто приходится перестраиваться, учиться чему-то новому", - сказал Игнатьев.

Он отметил, что в дальнейшем этот опыт даст ему только плюсы, даже если сейчас многие видят минусы. По мнению футболиста, он сейчас находится в хорошей физической форме. "Такой момент в жизни, что не забивается. Я ничего такого не делаю, чтобы что-то плохое происходило. Просто так получается, не летит мяч в ворота. Стараюсь отрабатывать навыки свои, чтобы начать забивать", - рассказал нападающий "Рубина".

Игнатьев теряет в цене

По данным Transfermarkt, Игнатьев продолжает терять позиции по цене. Футболиста купили за сумму почти в три раза большую, чем его нынешняя оценка от портала.

"Ответа нет, почему результаты подают. Значит, работать надо больше. Я стараюсь больше работать, остаюсь после тренировок со вторым тренером. Мы работаем, стал заниматься дополнительными вещами, например начал больше следить за питанием и сном. С возрастом приходит понимание", - сказал Игнатьев.

В декабре 2020 года Игнатьев рассказывал, что планирует обратиться к психологу из-за трудностей с психологическим состоянием. Но футболист заверил корреспондента ТАСС, что сейчас никаких проблем не испытывает.

"Такие разговоры были еще зимой, тогда была ситуация, когда красную карточку получил. Сейчас у меня хорошее психологическое состояние, умиротворенное. И то, что меня не выпускают на поле, это меня мотивирует как спортсмена, я готов выстоять перед трудностями. Чтобы чего-то высокого добиться, нужно много работать. И у меня есть поддержка", - отметил нападающий.

В понедельник футболисты петербургского "Зенита" обыграли казанский "Рубин" со счетом 3:1 в гостевом матче восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Игнатьев на поле не вышел.