Игнатьев заявил, что "Урал" не смог договориться с "Рубином" о его трансфере

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Руководители футбольных клубов "Рубин" и "Урал" не смогли договориться о переходе Ивана Игнатьева из казанской команды в екатеринбургскую. Об этом футболист рассказал ТАСС.

"Там все было на флажке с "Уралом", разговаривали. Я готов был пойти на понижение, но там руководство не договорилось", - сказал Игнатьев. Он уточнил, что это не связано с финансовыми вопросами.

Также футболист рассказал, что были варианты перехода в бельгийский "Зюлте Варегем" еще перед стартом предсезонной подготовки. Он добавил, что на тот момент не было ни желания со стороны клуба, ни с его стороны куда-то переходить.

"Потому что я хочу что-то доказывать здесь, проявлять себя здесь. Я еще не сказал своего слова в России. Но если ситуация будет требовать, если это будет удобно для меня и для клуба, сделать какой-то шаг, то мы будем разговаривать и решать", - уточнил Игнатьев.