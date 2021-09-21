Разговоры об увольнении Витории продолжаются. "Спартак" проиграл ЦСКА в матче РПЛ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" проиграл столичному ЦСКА со счетом 0:1 в центральном матче восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). После игры главному тренеру красно-белых Рую Витории на пресс-конференции пришлось вновь отвечать на вопросы об отставке.

На эту тему Гол Заболотного принес ЦСКА победу над "Спартаком" в матче Российской премьер-лиги

Перед игрой многие болельщики вспоминали дерби 2003 года, когда матч между командами в чемпионате завершился нулевой ничьей. Такие ожидания были обусловлены тем, что ЦСКА и "Спартак" находились вне пятерки лучших в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые с 10 очками после семи туров занимали восьмое место, армейцы с тем же количеством очков располагались на девятой позиции. Начало матча показало, что ожидания оправдались. Первый тайм запомнился всего пятью ударами, четыре из которых нанесли футболисты "Спартака". На 12-й минуте нападающий красно-белых Джордан Ларссон пробил выше ворот, на 26-й форвард армейцев Антона Заболотного оказался на углу вратарской, но мяч после его удара прошел рядом со штангой, в створ удалось попасть только Георгию Джикии и Квинси Промесу. Второй тайм стартовал с отличного момента "Спартака". Полузащитник красно-белых Руслан Литвинов пробил из-за пределов штрафной, но голкипер армейцев Игорь Акинфеев отбил мяч точно на нападающего Эсекьеля Понсе, который не смог попасть в ворота с 11 метров. После этого игра успокоилась, хозяева создали момент только на 73-й минуте - Ильзат Ахметов вошел в штрафную и отдал пас на Федора Чалова, но нападающий пробил в защитника. Через три минуты красно-белые забили гол - Зелимхан Бакаев сделал передачу в штрафную на Промеса, который переиграл Акинфеева, однако после использования системы видеоассистента рефери (VAR) главный арбитр встречи Сергей Карасев отменил взятие ворот из-за офсайда. Единственный мяч на 81-й минуте забил Заболотный - после удара Кристияна Бистровича мяч отскочил к нападающему, который сильно пробил из пределов штрафной и поразил ворота Александра Максименко. Этот эпизод также рассматривали на предмет офсайда, но в итоге гол был засчитан. В компенсированное время Заболотный получил вторую желтую карточку и был удален с поля. "Не тот результат, который нужен" После игры Витория заявил, что результат матча против ЦСКА несправедлив. "Мы проиграли и упустили три очка, мы были лучше во всех аспектах, но сложно победить, когда мы не забиваем, не используем свои возможности, мы делали правильные вещи на поле, но это футбол, - сказал Витория на пресс-конференции. - Нечестный результат, потому что мы были лучшей командой на поле в этом матче. Иногда такое случается, мы превзошли ЦСКА по ударам в два раза. Мы были достаточно компактны, играли лучше, шло время, мы не могли забить, а появился единственный шанс у нашего соперника - и пожалуйста".

Главный тренер армейцев Алексей Березуцкий отметил, что характер позволил команде победить "Спартак". "Тяжелые погодные условия, из-за чего матч был сложный, до первой ошибки, я очень рад, что ее совершили не мы, а "Спартак", - сказал Березуцкий. - Выиграли матч на характере, игра была равной, "Спартак" нанес больше ударов, но с дальней дистанции. Рад, что ЦСКА в этой игре проявил характер". "Результат не тот, который нам нужен", - сказал ТАСС генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков, не став отвечать на вопрос о закономерности исхода матча. "Спартак" в среду проиграл польской "Легии" (0:1) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы, после игры начались разговоры об уходе Витории с поста главного тренера. Поражение от ЦСКА стало седьмым для красно-белых под руководством португальца в официальных матчах, после игры Витории вновь пришлось отвечать на вопрос об отставке. "По поводу моего положения, конечно, с самого начала было непросто, - сказал главный тренер "Спартака" журналистам. - Я достаточно долго тренирую, если мы будем сейчас говорить о слухах, ничего хорошего не будет. Мне нужно просто хорошо выполнять свою работу, главное, сохранять концентрацию, а слухи - это часть нашей работы. Это нормально, такое бывает". В "Спартаке" заявили, что руководство клуба по-прежнему доверяет Витории. "Руй Витория никуда не уходит, он об этом четко сказал на пресс-конференции. Руководство доверяет тренерскому штабу, матч с ЦСКА не повлиял на это. Готовимся к следующим играм", - сказал журналистам руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов. ЦСКА набрал 13 очков в восьми матчах и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" идет девятым, имея в активе 10 очков после восьми встреч. В следующем туре подопечные Витории 25 сентября дома примут "Уфу", ЦСКА 27 сентября в гостях сыграет с "Нижним Новгородом", а перед этим на выезде встретится с ижевским "Зенитом" в рамках группового этапа Бетсити - Кубка России, игра пройдет 23 сентября. "Рубин" проиграл "Зениту" и остался без Слуцкого В другом матче понедельника петербургский "Зенит" на выезде победил казанский "Рубин" со счетом 3:1. Гости с первых минут завладели преимуществом и создали несколько моментов, что вскоре вылилось в голы, причем все мячи футболисты "Зенита" забили в первом тайме. У петербуржцев дважды отличился Артем Дзюба (24-я и 43-я минуты) и Клаудиньо (29), впервые забивший за клуб.

В понедельник стал известен расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. В него попал Дзюба, который получил вызов в национальную команду впервые с момента назначения на пост главного тренера Валерия Карпина. Во втором тайме "Рубин" немного пришел в себя, первый удар в составе казанской команды нанес нападающий Джордже Деспотович. На 67-й минуте казанцы сократили отставание в счете - после исполнения штрафного мяч в свои ворота забил защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков. Концовка встречи запомнилась не футболом, а спорами главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого с арбитрами - на 77-й минуте специалист получил вторую желтую карточку от главного судьи игры Сергея Иванова и был удален. "Я не согласился с его решениями, не оскорблял его, не использовал ненормативную лексику, - объяснил Слуцкий, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс". - Лишь сказал, что он пропускает много фолов и игроков плана [Хвичи] Кварацхелии или [Хван] Ин Бома, креативных игроков "Зенита" надо беречь, он дозволяет против них бесконечно нарушать правила и доводить до травматизма. На это он показал мне желтые карточки, хотел бы, чтобы меня поддержал глава судейского комитета". Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил, что команда хорошо провела матч против "Рубина". "С волнением ожидали сегодняшнего матча, потому что после перерыва на матчи сборных, после Лиги чемпионов (14 сентября "Зенит" на выезде проиграл английскому "Челси" (0:1) в первом туре - прим. ТАСС), понятно, что эмоциональный фон у нас был немного не тот, как нам хотелось бы. Тем не менее, провели сегодня хороший матч, особенно первый тайм, с точки зрения организации, забитых мячей. Во втором тайме у нас было достаточно моментов, только не удалось забить, в обороне сыграли хорошо, позволили сопернику создать мало моментов", - сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба "Зенита". "Зенит" одержал третью победу подряд и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, набрав 20 очков в восьми матчах. "Рубин" идет пятым, имея в активе 14 очков после восьми встреч. В следующем туре подопечные Сергея Семака 25 сентября встретятся дома с самарскими "Крыльями Советов", "Рубин" на следующий день в гостях сыграет с московским "Динамо". Первая нулевая ничья в сезоне В первом матче дня екатеринбургский "Урал" на своем поле сыграл вничью с московским "Локомотивом" (0:0). Это первая безголевая ничья в текущем сезоне РПЛ. Встреча стала 62-й по счету, это рекордная серия в истории чемпионатов России без нулевых ничьих с начала сезона.

Подопечные Марко Николича занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков после восьми матчей. "Урал" идет на последней, 16-й строчке, имея в активе 3 очка после восьми встреч. В следующем туре "Локомотив" 25 сентября в гостях встретится с подмосковными "Химками", "Урал" двумя днями позднее примет тульский "Арсенал", а 23 сентября в гостях сыграет с владимирским "Торпедо" в рамках группового этапа Бетсити - Кубка России. Все матчи РПЛ в понедельник начинались с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Перми. Восьмой тур РПЛ стартовал в субботу тремя матчами. "Уфа" на своем поле обыграла подмосковные "Химки" (3:2), самарские "Крылья Советов" дома победили "Ростов" (4:2), "Краснодар" на выезде оказался сильнее грозненского "Ахмата" (2:0). В воскресенье "Нижний Новгород" дома уступил тульскому "Арсеналу" (2:3), а московское "Динамо" на выезде победило "Сочи" (1:0). Девятый тур состоится 25-27 сентября.