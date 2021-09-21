Определен состав сборной России по бобслею на предолимпийские тестовые старты в Пекине

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по бобслею определился с составом команды на предолимпийские тестовые соревнования, которые пройдут в октябре на новой санно-бобслейной трассе в Пекине. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной Павел Щегловский.

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Согласно требованиям Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), для участия в соревнованиях на той или иной трассе пилоты бобслейных экипажей должны иметь не менее 40 тренировочных спусков. В связи с пандемией коронавируса подавляющее большинство иностранных бобслеистов (в том числе все россияне) к настоящему времени не имеют на своем счету ни одного спуска на пекинской трассе и пока не могут быть допущены до участия в Играх-2022. Поэтому все потенциальные участники Олимпиады с 7 по 24 октября получат возможность сделать необходимое количество тренировочных спусков, а с 25 по 26 октября - принять участие в первых официальных соревнованиях на новой трассе.

"Мы определились с теми, кто поедет на тестовые мероприятия в Пекин. Пилоты Ростислав Гайтюкевич, Алексей Стульнев, Максим Андрианов, Анастасия Макарова, Любовь Черных и Надежда Сергеева отобрались в команду по итогам чемпионата России. Разгоняющие на олимпийский сезон были определены по итогам августовского отбора - Павел Травкин, Егор Грязнов, Илья Малых, Алексей Пушкарев, Василий Кондратенко, Дмитрий Захряпин, Кирилл Антюх, Владислав Жаровцев (запасные: Максим Белугин и Руслан Самитов), а также Юлия Беломестных, Елена Мамедова, Юлия Егошенко и Анна Парфенова", - сказал Щегловский.

По словам тренера, в Пекин вместо Захряпина поедет Алексей Зайцев, однако на последующих международных соревнованиях будет выступать отобравшийся в команду Захряпин. Сборная планирует вылететь в Пекин 4 октября, до 30 сентября бобслеисты продолжат тренироваться на сочинской трассе.

На чемпионате Европы, проходившем с 8 по 10 января в германском Винтерберге, экипаж Гайтюкевича с разгоняющими Мордасовым, Самитовым и Малых стал обладателем бронзовых наград. В активе Гайтюкевича и Мордасова также бронза этапа Кубка мира сезона-2020/21 в австрийском Иглсе.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.