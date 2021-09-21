Чемпионат России по летнему биатлону в Тюмени пройдет без зрителей

ТЮМЕНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Зрители не смогут посетить гонки чемпионата России по летнему биатлону, который стартовал в Тюмени. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник в Instagram Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области.

Чемпионат России проходит с 21 по 27 сентября на базе центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

"По причине действующих на территории Тюменской области ограничений соревнования проводятся без зрителей", - указано в сообщении.

Для просмотра соревнований запланированы интернет-трансляции. Всего в соревнованиях выступят около 150 спортсменов. 23 сентября пройдут роллеры-гонки, 25 сентября - роллеры-спринты, а 26 сентября - роллеры-эстафеты.