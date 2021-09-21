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Летние олимпийские виды спорта

МОК опубликует рекомендации по допуску трансгендеров к Олимпиаде в 2022 году

Руководитель медицинского департамента организации Ричард Баджетт рассказал, что работу над согласованием рекомендаций планируется завершить после Игр в Пекине

ТАСС, 21 сентября. Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) опубликует рекомендации по допуску трансгендеров к Олимпиаде после зимних Игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает портал Sport Resolutions.

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Сообщается, что публикация рекомендаций была отложена в связи с большим количеством противоречивых мнений. В настоящее время МОК предлагает разрешить трансгендерным женщинам участвовать в женских соревнованиях, если уровень их тестостерона будет снижаться в течение 12 месяцев.

"Нам еще только предстоит согласовать рекомендации. Это сложно, но мы планируем завершить работу после зимних Олимпийских игр в Пекине. Для разных видов спорта будут разные критерии, если сравнить стрельбу из лука с хоккеем на траве или греблей, очевидно, что эти виды спорта требуют совершенно разных навыков. Мы должны определить, что является непропорциональным преимуществом", - заявил руководитель медицинского департамента МОК Ричард Баджетт.

Первым трансгендером на Олимпиаде стала новозеландка Лорел Хаббард, в Токио она выступила в соревнованиях по тяжелой атлетике. 43-летняя спортсменка, сменившая пол девять лет назад, не смогла выполнить ни одной успешной попытки.

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