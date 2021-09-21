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Пляжный футбол

Восемь россиян попали в список кандидатов на приз лучшему игроку мира в пляжном футболе

В число номинантов вошли Алексей Макаров, Антон Шкарин, Артур Папоротный, Борис Никоноров, Федор Земсков, Юрий Крашенинников, Максим Чужков и Станислав Кошарный

ТАСС, 21 сентября. Восемь россиян вошли в список из ста кандидатов на приз лучшему игроку мира в пляжном футболе 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации пляжного футбола.

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Три финалиста будут объявлены в конце октября, а победитель определится на гала-вечере в Дубае во время Межконтинентального кубка, который пройдет со 2 по 6 ноября.

В число номинантов попали россиянин Алексей Макаров, Антон Шкарин, Артур Папоротный, Борис Никоноров, Федор Земсков, Юрий Крашенинников, Максим Чужков и Станислав Кошарный.

Сборная России стала победителем домашнего чемпионата мира 2021 года.

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