Восемь россиян попали в список кандидатов на приз лучшему игроку мира в пляжном футболе

ТАСС, 21 сентября. Восемь россиян вошли в список из ста кандидатов на приз лучшему игроку мира в пляжном футболе 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации пляжного футбола.

Три финалиста будут объявлены в конце октября, а победитель определится на гала-вечере в Дубае во время Межконтинентального кубка, который пройдет со 2 по 6 ноября.

В число номинантов попали россиянин Алексей Макаров, Антон Шкарин, Артур Папоротный, Борис Никоноров, Федор Земсков, Юрий Крашенинников, Максим Чужков и Станислав Кошарный.

Сборная России стала победителем домашнего чемпионата мира 2021 года.