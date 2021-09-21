Представлен логотип чемпионата мира по хоккею 2023 года в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Презентация логотипа чемпионата мира по хоккею, который пройдет в России в 2023 году, прошла во вторник в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Фазель: арена для чемпионата мира 2023 года в Петербурге станет будущим хоккея

В презентации приняли участие президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, первый вице-президент ФХР и глава штаба национальной сборной России Роман Ротенберг, специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Логотип вдохновлен картиной Казимира Малевича и русским авангардом. "Для логотипа мы взяли образ с картины Малевича, он родился в Санкт-Петербурге, и его имя знают во всем мире. Очень важно презентовать логотип, думаю, он всем понравился", - сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Проведение чемпионата мира по хоккею запланировано в Санкт-Петербурге.

К чемпионату по хоккею в Петербурге строится новая ледовая арена на месте СКК "Петербургский". Эта ледовая арена станет одной из крупнейших в мире с вместимостью 21,5 тыс. зрителей в рамках хоккейных матчей, она должна быть готова к маю 2023 года.