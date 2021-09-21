Фехтовальщица Андрюшина возобновила карьеру после дисквалификации за нарушение режима

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Чемпионка мира 2013 года в командной шпаге Татьяна Андрюшина вернулась к тренировкам после полугодичной дисквалификации за нарушение режима при подготовке к Олимпийским играм в Токио. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

Андрюшина была дисквалифицирована 1 марта, на тот момент она была первым номером сборной по шпаге. Национальная федерация отстранила спортсменку на том основании, что она нарушала режим - употребляла алкоголь на тренировочных сборах. Дисквалификация была наложена на год, Андрюшина с наказанием не согласилась, но в арбитражном суде добиться его отмены не смогла. Однако срок отстранения был сокращен вдвое и истек с наступлением сентября.

"Дисквалификация закончилась, с начала сентября она находится на сборах", - сказал Мамедов, отметив, что прежние разногласия не помешают ей вернуться в национальную команду по спортивному принципу.

"В советское время была поговорка: "фонарь горит - в комитете знают". Если она будет зажигать фонарь, значит, она будет нужна сборной. И это касается не только Андрюшиной, но и всех спортсменов", - подчеркнул он.

Андрюшиной 31 год, в 2019 году она стала второй на чемпионатах мира и Европы в командных соревнованиях.