Бюджет госпрограммы по развитию физкультуры и спорта в 2022 году увеличится на 13,6%

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета на финансирование государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" за 2022 год будут увеличены на 13,6% и составят 68,306 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

В 2023 году бюджет государственной программы будет сокращен до 49,329 млрд рублей, в 2024-м - до 47,075 млрд. Наибольшее финансирование предусмотрено на федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов, а также на федеральный проект "Спорт - норма жизни": в 2022 году они составят по 25,1 млрд рублей, в 2023-м - по 16,6 млрд, в 2024-м - по 14,1 млрд.

Финансирование федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, в 2022 году вырастет на 79,9% и составит 21,3 млрд рублей, в 2023-м - 12,4 млрд, в 2024-м - 3,3 млрд. Финансирование развития физической культуры и массового спорта в 2022 году вырастет более чем в два раза и составит 3,038 млрд рублей, в 2023-м - 2,5 млрд, в 2024-м - 180 млн. На развитие спорта высших достижений в 2022 году запланировано финансирование в размере 18,3 млрд рублей, в 2023-м - 9,9 млрд, в 2024-м - 3,1 млрд.

Госпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" рассчитана на период с 2013 по 2024 год. Расходы федерального бюджета на финансирование программы за 2019 год составили 78,229 млрд рублей.