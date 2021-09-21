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Ротенберг: Россия намерена провести чемпионат мира по хоккею лучше, чем в 2016 году

Первый вице-президент Федерации хоккея России поблагодарил международную федерацию за поддержку
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг
© Гавриил Григоров/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Россия намерена организовать чемпионат мира по хоккею 2023 года лучше, чем турнир 2016 года. Об этом на пресс-конференции перед презентацией логотипа чемпионата мира по хоккею 2023 года заявил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

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Чемпионат мира в Санкт-Петербурге пройдет с 5 по 21 мая 2023 года. Турнир 2016 года принимали Москва и Санкт-Петербург.

"Хочу поблагодарить Рене Фазеля, Международную федерацию хоккея за всю поддержку, которую они оказывают хоккею в организации. Она помогла нам добиться успеха и получить право на организацию чемпионата мира. Была проделана огромная работа всеми нами - большой хоккейной семьей. Великая история нашего хоккея - это связь поколений, наша программа развития хоккея, которая тоже важна. Мы имеем серьезный опыт, в 2016 году чемпионат мира прошел на очень высоком уровне, коллеги рассказывали, как им понравилось то, что они увидели в Санкт-Петербурге, и очень высоко оценили организацию", - сказал Ротенберг.

"Мы получили право на проведение чемпионата мира - это мечта, серьезный вызов, и мы планируем провести его еще лучше, чем в 2016 году. Потому что мы стремимся становиться все лучше и лучше", - добавил первый вице-президент ФХР.

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