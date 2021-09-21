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Сборные по хоккею

Буре считает, что проведение чемпионата мира в 2023 году поможет развитию хоккея в России

Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам отметил, что турнир оставит наследие для страны
Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре Александр Щербак/ТАСС
Описание
Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре
© Александр Щербак/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году, станет не только спортивным, но и культурным праздником, который оставит большое наследие стране и спорту. Такое мнение на пресс-конференции перед презентацией логотипа турнира высказал специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам Павел Буре.

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Во вторник в Санкт-Петербурге был представлен логотип мирового первенства. К чемпионату по хоккею в Петербурге строится новая ледовая арена на месте СКК "Петербургский". Эта ледовая арена станет одной из крупнейших в мире с вместимостью 21,5 тыс. зрителей в рамках хоккейных матчей.

"Это огромная честь проводить чемпионат мира в нашей по-настоящему хоккейной стране. Это не только спортивный праздник, это культурный праздник, то мероприятие, которое оставит наследие нашей стране и нашему спорту. Надеемся, что у нас будет самый большой хоккейный стадион в мире, который строится, в НХЛ даже такого, вроде, нет. Это честь, что Международная федерация хоккея приняла решение провести турнир в нашей стране, уверен, ФХР сделает все возможное, чтобы этот чемпионат мира запомнился на все времена", - сказал Буре.

Чемпионат мира в Санкт-Петербурге пройдет с 5 по 21 мая 2023 года.

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