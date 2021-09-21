Третьяк опроверг слухи о задержке в строительстве хоккейной арены в Новосибирске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Информация о задержках в строительстве арены в Новосибирске к молодежному чемпионату мира 2023 года является неверной, Федерация хоккея России (ФХР) находится в контакте с оргкомитетом и следит за ситуацией. Об этом журналистам заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

Молодежный чемпионат мира по хоккею планируется провести в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. Ранее министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт сообщал, что причиной отставания от графиков строительства стали последствия пандемии, в том числе дефицит иностранной рабочей силы, удорожание строительных материалов, но, по его словам, ледовая арена будет построена своевременно.

"Это [информация о задержках в строительстве арены] неправильная информация, мы за всем следим, федерация и оргкомитет работают слаженно, мы находимся на связи с администрацией Новосибирска, никаких срывов не будет. Чемпионат мира пройдет и в Новосибирске, и в Омске по плану. У нас нет претензий, думаю, что все будет нормально", - сказал Третьяк.

В Новосибирске матчи турнира пройдут на новой хоккейной арене, строящейся сейчас на левобережье города. Также к чемпионату планируется возвести новую станцию метро "Спортивная", которая сможет принять до 30 тыс. пассажиров в день.