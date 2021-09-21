Арена чемпионата мира по хоккею в Петербурге будет сдана к концу 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Новая ледовая арена в Санкт-Петербурге, которая примет чемпионат мира по хоккею 2023 года, будет сдана в эксплуатацию к концу 2022 года. Об этом ТАСС сообщил во вторник вице-губернатор города Борис Пиотровский во время презентации логотипа чемпионата мира.

"К концу следующего года арену должны сдать - это [будет] строительная готовность. После чего на ней должны пройти какое-то количество матчей, различные технические мероприятия. И выйдем на чемпионат [мира по хоккею 2023 года] с уже полностью пройденным тестированием новой арены. В настоящее время никаких задержек [в строительстве] нет, и оснований предполагать, что они будут, тоже нет", - сказал Пиотровский.

На презентации Пиотровский отметил, что Санкт-Петербург обладает обширным опытом по организации и проведению знаковых международных спортивных соревнований. "К 2023 году мы наберемся еще больше опыта, и у нас будет возможность провести это важное соревнование на еще более высоком уровне. Международные соревнования в Санкт-Петербурге кроме того, что всегда обеспечены прекрасной инфраструктурой, всегда пользуются поддержкой и города, и государства, и всех ветвей власти, они всегда являются особенно красивыми", - отметил он, добавив, что в городе очень ждут болельщиков хоккея.

По его словам, проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге на новой арене станет "новой главой в истории мирового хоккея и в истории Санкт-Петербурга как города, проводящего самые [знаковые] турниры". "Времени остается не так уж и много, и мы активно занимаемся подготовкой", - добавил вице-губернатор.

Здание арены будет включать в себя семь этажей, разделенных на 14 секторов с максимальной высотой 53,7 м. Ледовый дворец рассчитан на посещение 21,5 тыс. человек на хоккейных мероприятиях и до 23 тыс. человек на концертах и развлекательных шоу. Общая площадь будущей арены составит 189,5 тыс. кв. м, плюс два реконструируемых павильона на 1,5 тыс. кв. м, где планируется разместить различные детские спортивные секции и музейно-выставочные пространства. Конструктив здания будет выполнен в монолитном железобетоне.

Чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге пройдет с 5 по 21 мая 2023 года.