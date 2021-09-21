Роман Ротенберг надеется на то, что СКА сможет полностью заполнять новую арену в КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Вице-президент СКА Роман Ротенберг рассчитывает на то, что клуб сможет полностью заполнять новую ледовую арену, которая строится в Санкт-Петербурге, во время матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он заявил журналистам.

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К чемпионату по хоккею в Петербурге, который пройдет с 5 по 21 мая 2023 года, строится новая ледовая арена на месте СКК "Петербургский". Она станет одной из крупнейших в мире с вместимостью 21,5 тыс. зрителей на хоккейных мероприятиях. Планируется, что арена будет сдана в эксплуатацию к концу 2022 года.

"Если вспомнить финал [Кубка Гагарина] против "Ак Барса" в 2015 году, мы получили 300 тыс. заявок при вместимости стадиона 12,5 тыс., - сказал Ротенберг. - Наверное, это вызов - собирать на каждом матче 21,5 тыс. зрителей на хоккее. Но так же, как мы в свое время справились с вызовом заполнять Ледовый дворец полностью на каждой игре, с этим вызовом мы тоже справимся".

Домашней ареной СКА является Ледовый дворец, вместимость которого составляет 12,3 тыс. зрителей.

В нынешнем сезоне СКА провел семь матчей и занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Следующий матч петербуржцы проведут дома 21 сентября против хабаровского "Амура".