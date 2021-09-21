Восемь гандболистов молодежной сборной России отстранены за организацию договорных матчей

До вынесения итогового решения отстранены Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин, Георгий Кириленко. Установлено, что игроки во время выступления за национальную команду через третьих лиц делали ставки в букмекерских конторах и после обеспечивали необходимый для незаконного обогащения результат.

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Восемь игроков молодежной сборной России по гандболу временно отстранены национальной федерацией за организацию договорных матчей во время чемпионата Европы среди игроков не старше 19 лет. Об этом журналистам сообщил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Глава федерации подчеркнул, что все восемь игроков сознались в манипуляциях. "У нас есть основания предполагать, что это явление оказывает на российский гандбол разлагающее воздействие уже не первый год, - сказал Шишкарев. - Однако победить недуг можно только одним способом - вскрыть нарыв и как можно быстрее начать лечение, возможно, даже хирургическое. Я проинформировал о наших действиях по борьбе с "финансовым допингом" Министерство спорта РФ, Олимпийский комитет России, руководство правоохранительных органов и глав Международной и Европейской федераций гандбола и нашел полное понимание и поддержку".

Подозрения со стороны ФГР вызвали несколько матчей мужского юношеского чемпионата Европы, который прошел в Хорватии в августе 2021 года. На турнире сборная России заняла предпоследнее, 15-е место. По результатам расследования, инициированного комиссией по этике ФГР во главе с Борисом Кипкеевым, было установлено, что внутри сборной сформировалась группа игроков, которые поддерживали контакты с лицами, занимавшимися организацией ставок, получали информацию о желаемом исходе того или иного матча, а также получали и распределяли вознаграждение в случае достижения определенного результата, в том числе количества мячей, суммарно заброшенных за одну игру.

Комиссия намерена рекомендовать исполкому ФГР расторгнуть контракт с главным тренером молодежной сборной Виталием Ивановым. "Особенно нас возмущает тот факт, что это произошло на международном соревновании высокого уровня и на фоне того политического давления, с которым сталкивается российский спорт со стороны международных спортивных чиновников. Поэтому мы и впредь будем выявлять и бескомпромиссно преследовать факты "финансового допинга", - заявил Кипкеев.