Шишкарев назвал организацию договорных матчей молодежной сборной России продажей родины

До вынесения итогового решения за участие в договорных матчах были отстранены восемь игроков сборной: Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин, Георгий Кириленко. Установлено, что игроки во время выступления за национальную команду через третьих лиц делали ставки в букмекерских конторах и после обеспечивали необходимый для незаконного обогащения результат.

"Я это приравниваю к измене родине, и это не пафосные слова. Если президент Российской Федерации за призовые места на Олимпиаде вручает ордена и медали, то почему такие манипуляции не являются продажей родины и национальных интересов?" - сказал Шишкарев.

Подозрения со стороны ФГР вызвали несколько матчей чемпионата Европы, который прошел в Хорватии в августе 2021 года. На турнире сборная России заняла предпоследнее, 15-е место.

По результатам расследования, инициированного комиссией по этике ФГР во главе с Борисом Кипкеевым, было установлено, что внутри сборной сформировалась группа игроков, которые поддерживали контакты с лицами, занимавшимися организацией ставок, получали информацию о желаемом исходе того или иного матча, а также получали и распределяли вознаграждение в случае достижения определенного результата, в том числе количества мячей, суммарно заброшенных за одну игру.