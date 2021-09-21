Шишкарев назвал организацию договорных матчей молодежной сборной России продажей родины

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Организация гандболистами молодежной сборной России договорных матчей на чемпионате Европы среди игроков не старше 19 лет является предательством родины. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.
До вынесения итогового решения за участие в договорных матчах были отстранены восемь игроков сборной: Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин, Георгий Кириленко. Установлено, что игроки во время выступления за национальную команду через третьих лиц делали ставки в букмекерских конторах и после обеспечивали необходимый для незаконного обогащения результат.
"Я это приравниваю к измене родине, и это не пафосные слова. Если президент Российской Федерации за призовые места на Олимпиаде вручает ордена и медали, то почему такие манипуляции не являются продажей родины и национальных интересов?" - сказал Шишкарев.
Подозрения со стороны ФГР вызвали несколько матчей чемпионата Европы, который прошел в Хорватии в августе 2021 года. На турнире сборная России заняла предпоследнее, 15-е место.
По результатам расследования, инициированного комиссией по этике ФГР во главе с Борисом Кипкеевым, было установлено, что внутри сборной сформировалась группа игроков, которые поддерживали контакты с лицами, занимавшимися организацией ставок, получали информацию о желаемом исходе того или иного матча, а также получали и распределяли вознаграждение в случае достижения определенного результата, в том числе количества мячей, суммарно заброшенных за одну игру.