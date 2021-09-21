Лев Воронин: гандболисты объясняли участие в договорных матчах нехваткой средств

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Временно отстраненные за организацию договорных матчей гандболисты молодежной сборной России объясняли свои действия нехваткой средств. Об этом журналистам рассказал олимпийский чемпион, генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин.

До вынесения итогового решения за участие в договорных матчах на чемпионате Европы среди игроков не старше 19 лет были отстранены восемь гандболистов сборной России: Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин, Георгий Кириленко. Установлено, что игроки во время выступления за национальную команду через третьих лиц делали ставки в букмекерских конторах и обеспечивали необходимый для незаконного обогащения результат.

"Беседовал с ребятами, они сказали, что им не хватает средств, у них плохие условия. Это совершенно не так, у детей сейчас условия шикарные: им выплачивают заработные платы, их обеспечивают жильем и едой", - сказал Воронин.

"И ни одна сборная прежде не получала таких хороших условий для подготовки к этому чемпионату Европы", - подчеркнул он.

Подозрения со стороны федерации вызвали несколько матчей мужского чемпионата Европы, который прошел в Хорватии в августе 2021 года. На турнире сборная России заняла предпоследнее, 15-е место.

По результатам расследования, инициированного комиссией по этике ФГР во главе с Борисом Кипкеевым, было установлено, что внутри сборной сформировалась группа игроков, которые поддерживали контакты с лицами, занимавшейся организацией ставок, получали информацию о желаемом исходе того или иного матча, а также получали и распределяли вознаграждение в случае достижения определенного результата, в том числе количества мячей, суммарно заброшенных за одну игру.