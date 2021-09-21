Третьяк рассказал об условиях, в которых пройдут Олимпийские игры в Пекине

"Олимпийские игры будут очень приближенными к тому, что было в Японии, будут очень сложные для игроков, потому что будут ограничения, - сказал Третьяк. - Как правило игроки НХЛ приезжают с женами, а здесь это будет запрещено, будет мало гостей. Скорее всего, будут матчи без зрителей. Для хоккеистов это будет очень сложно, потому что привыкли играть на Олимпиаде со зрителями, но условия будут приближенными к японским, хоккеисты должны готовиться к этому, потому что пандемия никуда не ушла. Мы надеемся, что все будет нормально, что все будут соблюдать правила, которые есть и что мы получим хороший турнир".

Специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам Павел Буре отметил, что ФХР сделает все возможное, чтобы Россию на Олимпиаде представляла лучшая команда. "Я думаю, что, как и сказал президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, окончательное решение [о составе] будет принято 10 января, но от лица ФХР могу сказать, что мы готовы к развитию двух сценариев - НХЛ приезжает или не приезжает. В случае положительного решения все будут в одинаковых условиях, команда собирается за несколько дней, приезжают именно те, кто хочет играть за страну. Если они не приезжают, то ФХР уже на протяжении четырех лет готовит тех, кто играет в России - есть программа "Красная машина", проводится много сборов, соревнований, федерация начала работу буквально на следующий день после победы на Олимпиаде, ФХР делает все возможное, чтобы у нас была самая лучшая команда", - сказал он.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане прошла без участия игроков НХЛ. Тогда МОК, IIHF и НХЛ не сумели договориться, и лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира. Победителями Олимпиады стали российские хоккеисты. Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год.