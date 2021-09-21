Фазель заявил, что возможен вариант с его работой консультантом в ФХР и КХЛ

"Посмотрим. У нас очень хорошие отношения с НХЛ, мы в хоккейной семье должны держаться все вместе. К слову, что касается Олимпиады в Пекине, у вас туда отправятся очень хорошие игроки, например, [Андрей] Василевский, который был признан самым ценным игроком Кубка Стэнли, у вас есть игроки высокого уровня, вратари, от которых на 60% зависит успех команды. Я уверен, что Россия прекрасно выступит на Олимпийских играх", - сказал Фазель.

Фазель руководит IIHF с 1994 года, в сентябре он покинет свой пост. "Для меня это последний конгресс, как я уже говорил, я очень хотел сложить с себя полномочия в Санкт-Петербурге. Я был выбран в 1994 году в Венеции, а с Владиславом [Третьяком] познакомился еще в 1986 году в Колорадо, я был счастлив работать плечом к плечу с настоящей легендой. Это были замечательные 27 лет для меня, но надо идти дальше, пора уходить, но, надеюсь, что я продолжу служить хоккею, потому что я ему все это время служил", - добавил президент IIHF.

"Я хотел бы поблагодарить Рене Фазеля, он сделал большой вклад в развитие мирового хоккея. Думаю, что его опыт пригодится и новому совету IIHF, и президенту, они будут с ним советоваться, потому что он столько лет возглавлял федерацию, и, думаю, он еще многое сделает для нашего вида спорта. И большое спасибо, что конгресс пройдет в Санкт-Петербурге, это еще раз говорит о том, насколько наша страна пользуется уважением в мировом хоккейном сообществе", - отметил президент ФХР Владислав Третьяк.

Выборы президента IIHF пройдут на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге 25 сентября.