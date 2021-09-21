Дзюба отказался от приглашения в сборную России по футболу

В понедельник был объявлен расширенный состав сборной России. Дзюба впервые был вызван в расположение национальной команды с момента назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.

"Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов. Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьезная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный. Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной. Сейчас понемногу начал возвращать прежнюю форму, но чувствую, что набрал ее еще не до конца, у сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным, о чем я честно и сказал тренеру", - сказал Дзюба.

"Желаю огромной удачи нашим парням в предстоящих матчах. Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в оптимальной готовности, но понимаю, что никаких гарантий здесь быть не может. Буду работать и выкладываться на все 100, а время покажет", - добавил нападающий.

Также Дзюба отметил, что надеется еще не раз сыграть в составе сборной России. "Я хочу подчеркнуть, что я не приостановил карьеру в сборной, мое решение связано с конкретной ситуацией, здесь и сейчас. Я всегда мечтал и мечтаю играть за свою страну и надеюсь еще не раз выйти в составе нашей команды и забить не один гол", - сказал он.