Дзюба отказался от приглашения в сборную России по футболу

ТАСС, 21 сентября. Нападающий Артем Дзюба отказался играть за сборную России в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу. Комментарий 33-летнего форварда приводит телеканал "Матч ТВ".
В понедельник был объявлен расширенный состав сборной России. Дзюба впервые был вызван в расположение национальной команды с момента назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.
"Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов. Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьезная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный. Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной. Сейчас понемногу начал возвращать прежнюю форму, но чувствую, что набрал ее еще не до конца, у сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным, о чем я честно и сказал тренеру", - сказал Дзюба.
"Желаю огромной удачи нашим парням в предстоящих матчах. Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в оптимальной готовности, но понимаю, что никаких гарантий здесь быть не может. Буду работать и выкладываться на все 100, а время покажет", - добавил нападающий.
Также Дзюба отметил, что надеется еще не раз сыграть в составе сборной России. "Я хочу подчеркнуть, что я не приостановил карьеру в сборной, мое решение связано с конкретной ситуацией, здесь и сейчас. Я всегда мечтал и мечтаю играть за свою страну и надеюсь еще не раз выйти в составе нашей команды и забить не один гол", - сказал он.
Дзюбе 33 года, в составе сборной России он дебютировал в 2011 году. Нападающий делит звание лучшего бомбардира в истории сборной России с бывшим нападающим петербургского "Зенита", московского "Динамо", испанской "Севильи" и швейцарского "Цюриха" Александром Кержаковым, на счету обоих форвардов по 30 мячей. С 2018 по 2021 год Дзюба был капитаном сборной.
Сборная России встретится в ближайших отборочных матчах с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор). В турнирной таблице группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).
В новость внесены изменения (16:13 мск) - добавлены цитаты Дзюбы и бэкграунд.