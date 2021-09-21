Глава комиссии по этике гандбольной федерации озвучил детали дела о договорных матчах

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Комиссия по этике Федерации гандбола России опросила и провела психофизиологическое исследование гандболистов молодежной сборной страны, которые были отстранены по делу об организации договорных матчей на чемпионате Европы среди игроков не старше 19 лет. Об этом журналистам сообщил глава комиссии Борис Кипкеев.

До вынесения итогового решения за участие в договорных матчах на юношеском чемпионате Европы были отстранены восемь гандболистов сборной: Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин, Георгий Кириленко. Установлено, что игроки во время выступления за национальную команду через третьих лиц делали ставки в букмекерских конторах и после обеспечивали необходимый для незаконного обогащения результат.

"После получения сигнала комиссия приняла незамедлительное решение о расследовании. Проведено комплексное психофизиологическое исследование игроков, проведены опросы и получены письменные объяснения. Проведен тщательный статистический анализ выступления каждого игрока сборной. Расследуются иные факты, которые были выявлены в ходе этой работы", - сказал Кипкеев.

"Мы убеждены, что решение об отстранении игроков является взвешенным, оно полностью соответствует нормам спортивного международного права, законодательства Российской Федерации, нормативным документам Федерации гандбола России", - подчеркнул он.

Глава комиссии отметил, что будущее игроков зависит от итогов расследования и решения исполкома национальной федерации. "Комиссия по этике считает абсолютно неприемлемыми любые манипуляции со спортивными результатами со стороны российских гандболистов, это нарушает не только принципы fair play, но и ставит под угрозу имидж как российского гандбола, так и российского спорта в целом", - сказал Кипкеев.

Подозрения со стороны ФГР вызвали несколько матчей мужского юношеского чемпионата Европы, который прошел в Хорватии в августе 2021 года. На турнире сборная России заняла предпоследнее, 15-е место. Дело будет рассмотрено на заседании исполкома федерации 29 сентября.