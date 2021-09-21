Винер-Усманова прокомментировала исключение Кузьминой из кандидатов в техком FIG

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Исключенная из числа кандидатов на должность главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) по художественной гимнастике Наталья Кузьмина на Олимпиаде в Токио хотела показать свою отстраненность от России. Об этом на заседании общественного совета при Министерстве спорта РФ заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Судейский скандал в художественной гимнастике разгорелся после победы израильской спортсменки Линой Ашрам в индивидуальном многоборье на Играх в Токио. Российская сторона не согласилась с результатами соревнований, по мнению национальной федерации победу должна была одержать Дина Аверина. В международную федерацию был подан протест, по итогам проверки судейства олимпийского турнира ошибок или признаков предвзятости выявлено не было. 19 сентября Кузьмина была исключена из числа кандидатов на пост главы технического комитета FIG по художественной гимнастике.

"Сегодня я сделала внеочередной выходной в своей сборной команде, чем дети были все очень расстроены, - сказала Винер-Усманова. - Они после Олимпиады как-то "озверели" и начали тренироваться в три раза больше, такие они у нас. Вот эти Аверины, которых я обозвала мокрыми курицами после того, как они сказали, что они закончат, я извинилась перед ними, потому что они сказали о желании закончить, так как боятся, что их и дальше будут "убивать", - отметила Винер-Усманова.

"Поэтому я никогда не прощу слезы моих детей и никому. Человек, который это все сделал, к сожалению, из России. Но выборы впереди были, и ей надо было показать всему миру, что она не россиянка и вообще не имеет отношения. Но вот теперь она действительно отношения не имеет ни к России, ни к выборам, сняли ее с выборов", - добавила она.

Кузьмина является действующим председателем технического комитета FIG по художественной гимнастике. С 5 по 7 ноября в турецкой Анталье пройдет конгресс FIG, на котором состоятся выборы руководства организации и будут сформированы составы комиссий и техкомов.