Раиса Терехина продолжит руководить общественным советом при Министерстве спорта РФ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Члены нового состава общественного совета при Министерстве спорта РФ приняли единогласное решение переизбрать Раису Терехину на пост председателя совета. Первое заседание проходит в Общественной палате РФ.

63-летняя Терехина, возглавляющая общественный совет при Минспорте РФ в течение трех последних лет, является доктором педагогических наук, профессором, заведующей кафедры теории и методики гимнастики Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта (Санкт-Петербург).

Общественный совет при Минспорте России осуществляет общественный контроль за деятельностью министерства. Совет рассматривает проекты общественно значимых нормативных правовых актов и иных документов, разрабатываемых Минспортом, участвует в мониторинге качества оказания министерством государственных услуг, в антикоррупционной работе, оценке эффективности государственных закупок и кадровой работе Минспорта РФ.

Совет состоит из 24 человек. Это Алан Абаев, Сергей Алексеев, Артем Артемьев, Константин Белый, Кирилл Воногов, Олег Гадючкин, Андрей Голдобин, Ольга Капранова, Юрий Клюшенков, Надежда Колодько, Виталий Королев, Александр Кочетков, Анна Лаврова, Анна Максимова, Владимир Михалев, Роман Ольховский, Татьяна Полухина, Ирина Слуцкая, Андрей Строкин, Станислав Суровцев, Раиса Терехина, Владимир Уткин, Сергей Фомин и Богдан Эберт. Белый, Капранова и Фомин были избраны во вторник заместителями председателя.

Совет также принимает участие в работе аттестационных комиссий и конкурсных комиссий по замещению должностей, рассматривает ежегодные планы деятельности министерства, в том числе по исполнению указов, распоряжений и поручений президента РФ. Общественный совет участвует в публичном обсуждении концепции открытости министерства, проводит слушания по приоритетным направлениям его деятельности.