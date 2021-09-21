Сборная США по санному спорту начнет подготовку к олимпийскому сезону в Сочи

ТАСС, 21 сентября. Сборная США по санному спорту проведет трехнедельные сборы перед началом олимпийского сезона в Сочи. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Американские саночники должны были отправиться на сбор в Норвегию, однако поездка сорвалась из-за ограничений в стране, связанных с пандемией. Сборная США в две последние недели сентября и первую неделю октября будет тренироваться в центре санного спорта "Санки", который был построен к Олимпиаде 2014 года.

"Мы хотим, чтобы наши спортсмены освоились со своим снаряжением, протестировали различные технологии и настройки саней. Осень - самое время для этого, потому что после начала Кубка мира у нас будет только пять тренировок в неделю", - сказал главный тренер сборной США Роберт Фегг.

Первый этап Кубка мира состоится на олимпийской трассе в Пекине с 20 по 21 ноября. Второй и третий этапы пройдут в Сочи.