Матыцин: дело о договорных матчах в гандболе бьет по репутации всего российского спорта

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Организация гандболистами молодежной сборной России договорных матчей на чемпионате Европы среди игроков не старше 19 лет негативно отражается на репутации всего российского спорта. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

До вынесения итогового решения за участие в договорных матчах на чемпионате Европы среди игроков не старше 19 лет были отстранены восемь гандболистов сборной: Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин, Георгий Кириленко. Установлено, что игроки во время выступления за национальную команду через третьих лиц делали ставки в букмекерских конторах и после обеспечивали необходимый для незаконного обогащения результат.

"Подобные случаи причастности спортсменов к противоправным схемам, манипуляциям, договорным матчам совершенно недопустимы и требуют тщательного разбирательства. Расследование, проведенное комиссией по этике Федерации гандбола России, вскрыло серьезную проблему, которая негативно влияет на репутацию российского гандбола и спорта в целом", - сказал Матыцин.

"Попадание в состав национальной сборной России - честь для любого спортсмена. Право представлять Российскую Федерацию на международной арене должны получать лучшие из лучших - и не только в том, что касается физических и игровых качеств, но, в первую очередь, моральных качеств, соблюдения принципов честной игры", - подчеркнул он.

Министр заявил, что тренер также несет ответственность за произошедшее. "Он должен быть примером для своих подопечных, нести ответственность и за спортивные результаты, и за воспитание игроков. Надеюсь, Федерация гандбола России досконально рассмотрит сложившуюся ситуацию и все виновные понесут ответственность за произошедшее", - заключил Матыцин.