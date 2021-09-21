Судья Иванов заявил, что не испытывает неприязни к Слуцкому и готов к диалогу

ТАСС, 21 сентября. Главный арбитр матча восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между "Рубином" и "Зенитом" Сергей Иванов не испытывает личной неприязни к главному тренеру казанской команды Леониду Слуцкому и готов к диалогу с ним. Комментарий арбитра приводит " Спорт-Экспресс ".

Матч "Рубина" и "Зенита" состоялся в понедельник и завершился победой подопечный Сергея Семака со счетом 3:1. Иванов по ходу второго тайма показал Слуцкому две желтые карточки и удалил его с поля. После игры главный тренер "Рубина" раскритиковал работу Иванова в матче, назвав ее катастрофической и вызывающей много вопросов.

"У нас нет личного конфликта и неприязни, выходящей за рамки нашей работы, - сказал Иванов. - Несмотря на то, что футбол - это спортивное противостояние, никто не заинтересован в конфликтах. Я с большим уважением отношусь к труду тренеров, зная, насколько он сложен. Труд арбитра - такая же сложная работа".

Слуцкий отмечал, что не допускал в адрес арбитра оскорблений и нецензурных выражений во время игры. "Поскольку Леонид Викторович неоднократно покидал пределы технической зоны, по правилам игры арбитр обязан реагировать на данное нарушение. Подтверждаю слова Слуцкого: не было оскорблений, не было нецензурной брани. Если я не подходил к технической зоне команд, это не значит, что не было профилактической работы в ходе игры. Она велась с помощью резервного арбитра, с которым мы находились в постоянном контакте через переговорные устройства. Если тренер выйдет раз на один-два метра, на это можно закрыть глаза. В понедельник нарушения были очевидными, поэтому последовали санкции", - отметил судья.

Иванов добавил, что не хочет конфликта с тренером. "Я готов к диалогу, если мне позволят, могу объяснить, почему было принято на поле каждое решение. Готов к разговору с Леонидом Викторовичем, уважительно отношусь к нему и ко всем участникам процесса", - заключил он.