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Футбол во Франции

Головин рассказал, что в юности вдохновлялся игрой Аршавина

Футболист "Монако" отметил, что ощущает поддержку болельщиков из России

ТАСС, 21 сентября. Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года в составе сборной России Андрей Аршавин являлся источником вдохновения для полузащитника "Монако" Александра Головина. Комментарий Головина приводит пресс-служба "Монако".

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"Я не чувствую давления со стороны соотечественников, которые поддерживают меня на родине, хотя, безусловно, ощущаю ответственность, возложенную на меня, - сказал Головин. - Моя мечта - стать важным игроком в истории моей страны, как Андрей Аршавин. Смотря на его игру, я вдохновлялся. Он был очень агрессивным игроком, который умел находить подходящие позиции для ударов по воротам, благодаря дриблингу".

Головину 25 лет, он является воспитанником московского ЦСКА, в составе которого выступал с 2015 по 2018 год, проведя 113 матчей, забив в них 13 голов и отдав 11 результативных передач, в 2016 году стал чемпионом страны. В "Монако" он выступает с 2018 года, за это время он провел 100 игр, забив 15 мячей и отдав 19 голевых передач.

Аршавину 40 лет, большую часть карьеры он провел в петербургском "Зените" и лондонском "Арсенале". Всего на его счету 139 голов в разных турнирах. Он является трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России провел 75 матчей, забив 17 голов. В 2008 году стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы.

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