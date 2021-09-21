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КХЛ

"Авангард" всухую победил "Спартак" в матче КХЛ

Встреча завершилась гостевой победой омского клуба со счетом 4:0
Дмитрий Вишневский ("Спартак") и Павел Дедунов ("Авангард") Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Дмитрий Вишневский ("Спартак") и Павел Дедунов ("Авангард")
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Действующий обладатель Кубка Гагарина омский "Авангард" со счетом 4:0 обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 2 033 зрителей.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николай Прохоркин (4-я минута), Наиль Якупов (14), Петер Цегларик (23) и Владимир Брюквин (46). Вратарь "Авангарда" Василий Демченко провел первый матч на ноль в сезоне, на его счету три игры и две победы. Спартаковец Яков Рылов провел 700-й матч в КХЛ, он набрал 240 (61 шайба + 179 передач) очков.

Омичи прервали неудачную серию в матчах со "Спартаком", последний раз подопечные Боба Хартли побеждали красно-белых 10 сентября 2019 года (3:2 в овертайме).

"Авангард" победил во второй игре кряду и занимает пятую позицию в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 10 очков в 8 матчах. Красно-белые с аналогичным количеством очков в 9 матчах располагаются на пятой строчке таблицы Западной конференции.

В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком" 24 сентября, "Авангард" 27 сентября примет ярославский "Локомотив".

В другом матче игрового дня череповецкая "Северсталь" дома победила уфимский "Салават Юлаев" (2:1), защитник уфимского клуба Евгений Бирюков провел 1000-й матч в чемпионатах России, с 2005 по 2020 год он выступал в магнитогорском "Металлурге". Хабаровский "Амур" на выезде уступил петербургскому СКА со счетом 1:5.

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Динамо М770000033-1314
2ЦСКА943000225-2114
3Йокерит941200230-2514
4СКА850100229-1512
5Спартак941000421-1910
6Динамо Мн740000320-138
7Сочи921020417-208
8Локомотив830010419-227
9Торпедо830010419-247
10Северсталь821010416-217
11Динамо Р930000618-316
12Витязь810013323-296
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Салават Юлаев870000130-1014
2Металлург861000136-1914
3Трактор841101126-1913
4Ак Барс931101318-1811
5Авангард831100326-2110
6Автомобилист830101322-239
7Нефтехимик840000420-208
8Барыс820011417-246
9Сибирь720001414-205
10Адмирал810012418-355
11Куньлунь910100721-374
12Амур810001613-323

 

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