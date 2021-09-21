"Авангард" всухую победил "Спартак" в матче КХЛ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Действующий обладатель Кубка Гагарина омский "Авангард" со счетом 4:0 обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 2 033 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николай Прохоркин (4-я минута), Наиль Якупов (14), Петер Цегларик (23) и Владимир Брюквин (46). Вратарь "Авангарда" Василий Демченко провел первый матч на ноль в сезоне, на его счету три игры и две победы. Спартаковец Яков Рылов провел 700-й матч в КХЛ, он набрал 240 (61 шайба + 179 передач) очков.

Омичи прервали неудачную серию в матчах со "Спартаком", последний раз подопечные Боба Хартли побеждали красно-белых 10 сентября 2019 года (3:2 в овертайме).

"Авангард" победил во второй игре кряду и занимает пятую позицию в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 10 очков в 8 матчах. Красно-белые с аналогичным количеством очков в 9 матчах располагаются на пятой строчке таблицы Западной конференции.

В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком" 24 сентября, "Авангард" 27 сентября примет ярославский "Локомотив".

В другом матче игрового дня череповецкая "Северсталь" дома победила уфимский "Салават Юлаев" (2:1), защитник уфимского клуба Евгений Бирюков провел 1000-й матч в чемпионатах России, с 2005 по 2020 год он выступал в магнитогорском "Металлурге". Хабаровский "Амур" на выезде уступил петербургскому СКА со счетом 1:5.