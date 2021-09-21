"Авангард" всухую победил "Спартак" в матче КХЛ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Действующий обладатель Кубка Гагарина омский "Авангард" со счетом 4:0 обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 2 033 зрителей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николай Прохоркин (4-я минута), Наиль Якупов (14), Петер Цегларик (23) и Владимир Брюквин (46). Вратарь "Авангарда" Василий Демченко провел первый матч на ноль в сезоне, на его счету три игры и две победы. Спартаковец Яков Рылов провел 700-й матч в КХЛ, он набрал 240 (61 шайба + 179 передач) очков.
Омичи прервали неудачную серию в матчах со "Спартаком", последний раз подопечные Боба Хартли побеждали красно-белых 10 сентября 2019 года (3:2 в овертайме).
"Авангард" победил во второй игре кряду и занимает пятую позицию в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 10 очков в 8 матчах. Красно-белые с аналогичным количеством очков в 9 матчах располагаются на пятой строчке таблицы Западной конференции.
В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком" 24 сентября, "Авангард" 27 сентября примет ярославский "Локомотив".
В другом матче игрового дня череповецкая "Северсталь" дома победила уфимский "Салават Юлаев" (2:1), защитник уфимского клуба Евгений Бирюков провел 1000-й матч в чемпионатах России, с 2005 по 2020 год он выступал в магнитогорском "Металлурге". Хабаровский "Амур" на выезде уступил петербургскому СКА со счетом 1:5.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Динамо М
|7
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|33-13
|14
|2
|ЦСКА
|9
|4
|3
|0
|0
|0
|2
|25-21
|14
|3
|Йокерит
|9
|4
|1
|2
|0
|0
|2
|30-25
|14
|4
|СКА
|8
|5
|0
|1
|0
|0
|2
|29-15
|12
|5
|Спартак
|9
|4
|1
|0
|0
|0
|4
|21-19
|10
|6
|Динамо Мн
|7
|4
|0
|0
|0
|0
|3
|20-13
|8
|7
|Сочи
|9
|2
|1
|0
|2
|0
|4
|17-20
|8
|8
|Локомотив
|8
|3
|0
|0
|1
|0
|4
|19-22
|7
|9
|Торпедо
|8
|3
|0
|0
|1
|0
|4
|19-24
|7
|10
|Северсталь
|8
|2
|1
|0
|1
|0
|4
|16-21
|7
|11
|Динамо Р
|9
|3
|0
|0
|0
|0
|6
|18-31
|6
|12
|Витязь
|8
|1
|0
|0
|1
|3
|3
|23-29
|6
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Салават Юлаев
|8
|7
|0
|0
|0
|0
|1
|30-10
|14
|2
|Металлург
|8
|6
|1
|0
|0
|0
|1
|36-19
|14
|3
|Трактор
|8
|4
|1
|1
|0
|1
|1
|26-19
|13
|4
|Ак Барс
|9
|3
|1
|1
|0
|1
|3
|18-18
|11
|5
|Авангард
|8
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|26-21
|10
|6
|Автомобилист
|8
|3
|0
|1
|0
|1
|3
|22-23
|9
|7
|Нефтехимик
|8
|4
|0
|0
|0
|0
|4
|20-20
|8
|8
|Барыс
|8
|2
|0
|0
|1
|1
|4
|17-24
|6
|9
|Сибирь
|7
|2
|0
|0
|0
|1
|4
|14-20
|5
|10
|Адмирал
|8
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|18-35
|5
|11
|Куньлунь
|9
|1
|0
|1
|0
|0
|7
|21-37
|4
|12
|Амур
|8
|1
|0
|0
|0
|1
|6
|13-32
|3