Кравец признался, что рад приглашению работать в клубе КХЛ "Амур"

Во вторник Кравец сообщил ТАСС, что возглавит "Амур" в качестве старшего тренера. Ожидается, что он сменит главного тренера Владимира Воробьева.

"Такая хоккейная судьба, работа у тренеров. Я люблю свою работу, поэтому я рад, что меня пригласили работать в "Амур". Нельзя настраиваться, что надо тащить команду, надо не тащить, а жить с ней, постараться выигрывать, победы дадут уверенность и мне, и всем ребятам. С Владимиром Воробьевым мы действительно общались и в сборной Белоруссии, и до начала чемпионата КХЛ, я его уважаю как игрока и тренера, мне было хорошо и комфортно с ним работать в сборной", - сказал Кравец.

"В связи с тем, что я был свободен я смотрел много игр, и "Амур" тоже попадался, я видел две-три его игры - с "Авангардом", с "Динамо". Смотрел не потому, что дали задание, а просто так, но, когда уже позвонили с предложением, я пересмотрел их. Работать думаю над началом - очень часто пропускали в первых периодах, вторые периоды крупно проигрывали, страдает третий период, - надо над физикой поработать, возможно, где-то даже сбавить нагрузки, так как перелеты здорово влияют на ребят, нужно их не перегрузить. Думаю, что сегодня была агрессивная, быстрая игра, она может улучшить нашу физику, так как мы едем дальше играть на Западе, поэтому считаю, что со следующей игры должно быть улучшение", - добавил специалист.

Во вторник "Амур" на выезде уступил петербургскому СКА со счетом 1:5. В турнирной таблице Восточной конференции "Амур" с 3 очками в восьми играх идет на последнем, 12-м месте. В следующем матче хабаровчане 23 сентября сыграют на выезде против пекинского "Куньлунь Ред Стар".