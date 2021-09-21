Бычков: материальная база российского скалолазания отстает от мировых лидеров на 10 лет

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Федерации скалолазания России (ФСР) Дмитрий Бычков считает, что отсутствие россиян в тройке лидеров по итогам московского чемпионата мира можно в какой-то степени объяснить малым количеством современных скалодромов в стране. Об этом Бычков сообщил журналистам.

Российские скалолазы, из-за санкций вынужденные выступать на домашнем мировом первенстве под флагом национальной федерации, завоевали на турнире одну серебряную медаль (Юлия Каплина в лазании на скорость) и в неофициальном медальном зачете заняли 8-10 места вместе с командами Словении и Испании. Первое место заняла команда США (1-1-1), вторыми стали японцы (1-1-0), третьими - поляки (1-0-1).

"У нас материальная база отстает лет на 10 от всех наших западных партнеров. К примеру, самый большой центр сейчас находится в австрийском Инсбруке, в США очень много центров. Если собрать все наши скалодромы, то это будет одна десятая того, чем располагают Германия, США или Франция. Поэтому понятно, почему у нас такие результаты", - сказал Бычков.

"Но сейчас мы большими темпами наверстываем, в следующем году будет построен большой скалодромный центр министерства обороны, в регионах - пять крупных скалодромов благодаря фонду поддержки олимпийцев. Сейчас у нас идет наращивание материальной базы, и уже к следующим Олимпийским играм нам будет на чем готовиться", - добавил глава федерации.

В рамках турнира было разыграно шесть комплектов наград среди мужчин и женщин в лазании на скорость, боулдеринге и лазании на трудность. Также в Москве были определены сильнейшие параклаймеры - скалолазы с ограниченными возможностями здоровья, турнир стартовал 15 сентября.

"Мы рассчитывали больше на скорость, но это первый чемпионат мира с рекордным количеством для нас четвертых мест. Мы в параклайминге оказались в шаге от медалей, и на чемпионате мира также было три четвертых места. И нас радует, что мы стали четвертыми в тех дисциплинах, где конкуренция становится все выше и выше. И то, что Динара Фахритдинова прошла в финал в лазании на трудность, я также считаю большим успехом для нее", - заключил Бычков.