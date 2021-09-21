"Фиорентина" проиграла "Интеру" в матче чемпионата Италии. Кокорин вышел на замену

ТАСС, 21 сентября. Футболисты "Фиорентины" уступили "Интеру" со счетом 1:3 в домашнем матче пятого тура чемпионата Италии.

В составе победителей голы забили Маттео Дармиан (52-я минута), Эдин Джеко (55) и Иван Перишич (87). У проигравших отличился Рикардо Соттиль (23). На 78-й минуте встречи нападающий "Фиорентины" Николас Гонсалес получил две желтые карточки за неспортивное поведение.

Российский нападающий Александр Кокорин вышел на поле на 85-й минуте встречи, заменив Джакомо Бонавентуру. Кокорин во второй раз в сезоне вышел на замену, но не сумел отметиться результативными действиями.

"Фиорентина" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав девять очков в пяти матчах. "Интер" идет на первой строчке, имея в активе 13 очков после пяти встреч.

В следующем туре "Фиорентина" 26 сентября в гостях сыграет с "Удинезе", а "Интер" днем ранее примет "Аталанту", за которую играет россиянин Алексей Миранчук.