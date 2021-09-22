Клуб НХЛ "Коламбус" подписал новый контракт с латвийским вратарем Мерзликиным на $27 млн

ТАСС, 22 сентября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" подписал новый контракт с латвийским вратарем Элвисом Мерзликиным. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новый контракт рассчитан на пять лет. По информации журналиста портала Daily Faceoff Фрэнка Серавалли, за это время Мерзликин заработает $27 млн.

Мерзликину 27 лет, он был выбран "Коламбусом" на драфте 2014 года под общим 76-м номером. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ латвийский голкипер провел за команду 28 матчей, из которых два - "на ноль".

4 июля во время празднования Дня независимости США в возрасте 24 лет погиб одноклубник и соотечественник Мерзликина Матисс Кивлениекс, выстрел фейерверка попал ему в грудную клетку в область сердца. Позднее Мерзликин заявил, что Кивлениекс спас жизнь ему и его беременной жене, а также сказал, что хочет выиграть приз лучшему вратарю сезона в память о погибшем одноклубнике.