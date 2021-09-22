Клуб НХЛ "Миннесота" подписал новый контракт с Кириллом Капризовым

ТАСС, 22 сентября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" подписал новый контракт с российским нападающим Кириллом Капризовым. Об этом сообщает пресс-служба "Миннесоты".
Соглашение рассчитано на пять лет. Россиянин за это время заработает $45 млн, он стал самым высокооплачиваемым игроком команды.
Well... he is Kirill the Thrill, right?!— Minnesota Wild (@mnwild) September 21, 2021
The #mnwild has signed forward Kirill Kaprizov to a five-year, $45 million contract ($9 million average annual value) that goes through the 2025-26 season.
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В прошлом сезоне Капризов, выступая за "Миннесоту", в регулярном чемпионате забросил больше всех шайб среди новичков (27) и стал первым среди дебютантов лиги по количеству очков (51). Форвард получил "Колдер Трофи" - приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ. По окончании сезона-2020/21 истекло его соглашение с "Миннесотой".
В Континентальной хоккейной лиге Капризов выступал за новокузнецкий "Металлург", уфимский "Салават Юлаев" и московский ЦСКА. в составе армейцев он стал обладателем Кубка Гагарина 2019 года.
В 2015 году он был выбран на драфте НХЛ "Миннесотой" в пятом раунде под общим 135-м номером. В составе сборной России Капризов становился чемпионом Олимпийских игр 2018 года и бронзовым призером чемпионата мира - 2019.