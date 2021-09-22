В стиле русского авангарда. Стал известен логотип чемпионата мира по хоккею 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Презентация логотипа чемпионата мира по хоккею 2023 года, который состоится в России, прошла 21 сентября в Санкт-Петербурге. В мероприятии принял участие президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, который 25 сентября покинет свой пост.
Логотип также презентовали президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР и глава штаба национальной сборной России Роман Ротенберг, специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
"Это огромная честь проводить чемпионат мира в нашей по-настоящему хоккейной стране. Это не только спортивный праздник, это культурный праздник, то мероприятие, которое оставит наследие нашей стране и нашему спорту. Это честь, что Международная федерация хоккея приняла решение провести турнир в нашей стране, уверен, ФХР сделает все возможное, чтобы этот чемпионат мира запомнился на все времена", - сказал Буре.
Логотип вдохновлен картиной Казимира Малевича "Спортсмены" и выполнен в стилистике супрематизма.
"Для логотипа мы взяли образ с картины Малевича, он родился в Санкт-Петербурге, его имя знают во всем мире. Очень важно презентовать логотип, думаю, он всем понравился", - сказал Третьяк.
"Этот чемпионат не первый, медведей и тому подобные символы России мы уже использовали. Поэтому приняли решение вернуться к человеку. У нас изображен хоккеист, который своим оружием готов принять бой за чемпионат мира", - добавил Третьяк.
Ротенберг отметил отличную работу дизайнеров, которым, по его мнению, удалось отразить в логотипе не только русский авангард, но характер и всю культуру страны. "Конечно, было очень много вариантов. Русский авангард, русский характер, всю нашу культуру не так-то просто уместить в одном логотипе, но наши дизайнеры хорошо постарались и очень профессионально подошли к этому процессу", - сказал он.
Проблем с ареной для чемпионата мира нет
К чемпионату мира по хоккею в северной столице России строится новая ледовая арена на месте СКК "Петербургский". Здание арены будет включать в себя семь этажей, разделенных на 14 секторов с максимальной высотой 53,7 м. Ледовый дворец будет вмещать 21,5 тыс. человек на хоккейных мероприятиях и до 23 тыс. человек на концертах и развлекательных шоу.
"К концу следующего года арену должны сдать - это [будет] строительная готовность. После чего на ней должно пройти какое-то количество матчей, различные технические мероприятия. И выйдем на чемпионат [мира по хоккею 2023 года] с уже полностью пройденным тестированием новой арены. В настоящее время никаких задержек [в строительстве] нет, оснований предполагать, что они будут, тоже нет", - сказал Пиотровский.
Арена станет одной из крупнейших в мире, планируется, что она будет сдана в эксплуатацию к концу 2022 года. "Действительно гостеприимный, хоккейный город примет чемпионат мира, это большая честь для нас. Мы хоккейная держава, умеем проводить чемпионаты мира, к каждому такому турниру строим новые стадионы, - сказал Третьяк. - В Санкт-Петербурге он будет один из самых больших, строится по графику".
Позднее арена в Санкт-Петербурге станет домашней для СКА, вице-президент клуба Роман Ротенберг рассчитывает, что команда сможет собирать полные трибуны. "Если вспомнить финал [Кубка Гагарина] против "Ак Барса" в 2015 году, мы получили 300 тыс. заявок при вместимости стадиона 12,5 тыс., - сказал Ротенберг. - Наверное, это вызов - собирать на каждом матче 21,5 тыс. зрителей. Но так же, как мы в свое время справились с вызовом заполнять Ледовый дворец полностью на каждой игре, с этим вызовом мы тоже справимся".
Россия также примет молодежный чемпионат мира, он пройдет в Омске и Новосибирске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. Ранее министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт сообщал, что причиной отставания от графиков строительства стали последствия пандемии, в том числе дефицит иностранной рабочей силы, удорожание строительных материалов, но, по его словам, ледовая арена будет построена своевременно.
"Это неправильная информация, мы за всем следим, федерация и оргкомитет работают слаженно, мы находимся на связи с администрацией Новосибирска, никаких срывов не будет. Чемпионат мира пройдет и в Новосибирске, и в Омске по плану. У нас нет претензий, думаю, что все будет нормально", - сказал Третьяк.
Новая эпоха IIHF
Фазель руководит IIHF с 1994 года, в сентябре он покинет свой пост. "Для меня это последний конгресс, как я уже говорил, я очень хотел сложить с себя полномочия в Санкт-Петербурге. Я был выбран в 1994 году в Венеции, а с Владиславом [Третьяком] познакомился еще в 1986 году в Колорадо, был счастлив работать плечом к плечу с настоящей легендой. Это были замечательные 27 лет для меня, но надо идти дальше, пора уходить, но, надеюсь, что я продолжу служить хоккею, потому что я ему все это время служил", - сказал президент IIHF.
Выборы нового президента пройдут на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге 25 сентября. "Я хотел бы поблагодарить Рене Фазеля, он сделал большой вклад в развитие мирового хоккея. Думаю, что его опыт пригодится и новому совету IIHF, и президенту, они будут с ним советоваться, потому что он столько лет возглавлял федерацию, думаю, он еще многое сделает для нашего вида спорта. И большое спасибо, что конгресс пройдет в Санкт-Петербурге, это еще раз говорит о том, насколько наша страна пользуется уважением в мировом хоккейном сообществе", - отметил Третьяк.
В феврале 2022 года, когда пройдут Олимпийские игры в Пекине, IIHF будет управлять уже новый президент. На этот пост претендует пять кандидатов, которые входят в нынешний совет IIHF. Это датчанин Хенрик Бах-Нильсен, чех Петр Бржиза, белорус Сергей Гончаров, немец Франц Райндль и француз Люк Тардифф. По негласному правилу руководить федерацией должен человек, представляющий страну, которая не является доминирующей в мировом хоккее.
Условия на предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине будут приближены к условиям летней Олимпиады, которая прошла в Токио минувшим летом. "Олимпийские игры будут очень приближенными к тому, что было в Японии, будут очень сложные для игроков, потому что будут ограничения, - сказал Третьяк. - Игроки НХЛ обычно приезжают с женами, а здесь это будет запрещено, мало гостей, скорее всего, матчи без зрителей. Для хоккеистов это будет очень сложно, потому что привыкли играть на Олимпиаде со зрителями, но условия будут приближенными к японским, хоккеисты должны готовиться к этому, потому что пандемия никуда не ушла. Мы надеемся, что все будет нормально, что все будут соблюдать правила, которые есть, что мы получим хороший турнир".
Буре отметил, что ФХР сделает все возможное, чтобы Россию на Олимпиаде представляла лучшая команда. "Я думаю, что, как и сказал Фазель, окончательное решение [о составе] будет принято 10 января, но от лица ФХР могу сказать, что мы готовы к развитию двух сценариев - НХЛ приезжает или не приезжает. В случае положительного решения все будут в одинаковых условиях, команда собирается за несколько дней, приезжают именно те, кто хочет играть за страну. Если они не приезжают, то ФХР уже на протяжении четырех лет готовит тех, кто играет в России - есть программа "Красная машина", проводится много сборов, соревнований, федерация начала работу буквально на следующий день после победы на Олимпиаде, ФХР делает все возможное, чтобы у нас была самая лучшая команда", - сказал он.
Чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге пройдет с 5 по 21 мая 2023 года.