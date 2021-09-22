В стиле русского авангарда. Стал известен логотип чемпионата мира по хоккею 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Презентация логотипа чемпионата мира по хоккею 2023 года, который состоится в России, прошла 21 сентября в Санкт-Петербурге. В мероприятии принял участие президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, который 25 сентября покинет свой пост.

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Логотип также презентовали президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР и глава штаба национальной сборной России Роман Ротенберг, специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. "Это огромная честь проводить чемпионат мира в нашей по-настоящему хоккейной стране. Это не только спортивный праздник, это культурный праздник, то мероприятие, которое оставит наследие нашей стране и нашему спорту. Это честь, что Международная федерация хоккея приняла решение провести турнир в нашей стране, уверен, ФХР сделает все возможное, чтобы этот чемпионат мира запомнился на все времена", - сказал Буре. Логотип вдохновлен картиной Казимира Малевича "Спортсмены" и выполнен в стилистике супрематизма. "Для логотипа мы взяли образ с картины Малевича, он родился в Санкт-Петербурге, его имя знают во всем мире. Очень важно презентовать логотип, думаю, он всем понравился", - сказал Третьяк. "Этот чемпионат не первый, медведей и тому подобные символы России мы уже использовали. Поэтому приняли решение вернуться к человеку. У нас изображен хоккеист, который своим оружием готов принять бой за чемпионат мира", - добавил Третьяк. Ротенберг отметил отличную работу дизайнеров, которым, по его мнению, удалось отразить в логотипе не только русский авангард, но характер и всю культуру страны. "Конечно, было очень много вариантов. Русский авангард, русский характер, всю нашу культуру не так-то просто уместить в одном логотипе, но наши дизайнеры хорошо постарались и очень профессионально подошли к этому процессу", - сказал он. Проблем с ареной для чемпионата мира нет К чемпионату мира по хоккею в северной столице России строится новая ледовая арена на месте СКК "Петербургский". Здание арены будет включать в себя семь этажей, разделенных на 14 секторов с максимальной высотой 53,7 м. Ледовый дворец будет вмещать 21,5 тыс. человек на хоккейных мероприятиях и до 23 тыс. человек на концертах и развлекательных шоу.

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"К концу следующего года арену должны сдать - это [будет] строительная готовность. После чего на ней должно пройти какое-то количество матчей, различные технические мероприятия. И выйдем на чемпионат [мира по хоккею 2023 года] с уже полностью пройденным тестированием новой арены. В настоящее время никаких задержек [в строительстве] нет, оснований предполагать, что они будут, тоже нет", - сказал Пиотровский. Арена станет одной из крупнейших в мире, планируется, что она будет сдана в эксплуатацию к концу 2022 года. "Действительно гостеприимный, хоккейный город примет чемпионат мира, это большая честь для нас. Мы хоккейная держава, умеем проводить чемпионаты мира, к каждому такому турниру строим новые стадионы, - сказал Третьяк. - В Санкт-Петербурге он будет один из самых больших, строится по графику". Позднее арена в Санкт-Петербурге станет домашней для СКА, вице-президент клуба Роман Ротенберг рассчитывает, что команда сможет собирать полные трибуны. "Если вспомнить финал [Кубка Гагарина] против "Ак Барса" в 2015 году, мы получили 300 тыс. заявок при вместимости стадиона 12,5 тыс., - сказал Ротенберг. - Наверное, это вызов - собирать на каждом матче 21,5 тыс. зрителей. Но так же, как мы в свое время справились с вызовом заполнять Ледовый дворец полностью на каждой игре, с этим вызовом мы тоже справимся". Россия также примет молодежный чемпионат мира, он пройдет в Омске и Новосибирске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. Ранее министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт сообщал, что причиной отставания от графиков строительства стали последствия пандемии, в том числе дефицит иностранной рабочей силы, удорожание строительных материалов, но, по его словам, ледовая арена будет построена своевременно. "Это неправильная информация, мы за всем следим, федерация и оргкомитет работают слаженно, мы находимся на связи с администрацией Новосибирска, никаких срывов не будет. Чемпионат мира пройдет и в Новосибирске, и в Омске по плану. У нас нет претензий, думаю, что все будет нормально", - сказал Третьяк. Новая эпоха IIHF Фазель руководит IIHF с 1994 года, в сентябре он покинет свой пост. "Для меня это последний конгресс, как я уже говорил, я очень хотел сложить с себя полномочия в Санкт-Петербурге. Я был выбран в 1994 году в Венеции, а с Владиславом [Третьяком] познакомился еще в 1986 году в Колорадо, был счастлив работать плечом к плечу с настоящей легендой. Это были замечательные 27 лет для меня, но надо идти дальше, пора уходить, но, надеюсь, что я продолжу служить хоккею, потому что я ему все это время служил", - сказал президент IIHF.

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